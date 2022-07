Acre terá comitê suprapartidário de apoio a Bolsonaro, anuncia Bittar

O senador licenciado Márcio Bittar e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, serão os responsáveis pelo comitê suprapartidário do candidato a reeleição para presidente, Jair Bolsonaro, no Acre.

O anúncio foi feito pelo próprio Márcio Bittar por meio das redes sociais: “Bolsonaro vai ter comitê suprapartidário no Acre! O Presidente Jair Messias Bolsonaro já deu mostras de seu carinho pelo Acre todo”.

E foi na praça central de Rio Branco, fora do expediente do prefeito Tião Bocalom, como deixou registrado Márcio Bittar, que o vídeo foi gravado. “Aqui a gente pode falar de política e de campanha. Estou aqui convidando o prefeito Tião Bocalom, a partir de uma ligação de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, para eu e ele sermos responsáveis pelo comitê”, disse o senador licenciado.

O fato de ser suprapartidário, permite que qualquer candidato, de qualquer partido, possa pegar o material da campanha de reeleição do presidente.

O local ainda será definido. “Estou muito orgulhoso e diga a Flávio e ao presidente que esse será o melhor comitê do Brasil”, afirmou o prefeito Tião Bocalom.

Confira vídeo: