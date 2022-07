Acusado de estupro, foragido de Rio Branco é preso em Sena Madureira

Policiais militares de Sena Madureira ligados ao 8º BPM conseguiram capturar nesta terça-feira (19), um indivíduo considerado foragido da justiça de Rio Branco. Ele é acusado de estupro de vulnerável.

De acordo com informações, a equipe da PM realizava patrulhamento de rotina na área central de Sena Madureira quando se deparou com o infrator. No momento, ele fundou suspeito, apresentando muito nervosismo e até mesmo esboçou reação de tentar fugir. Ao ser feita uma consulta no sistema judicial, constatou-se que havia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça da capital.

Preso, o acusado foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos cabíveis.