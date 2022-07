Ana Paula Araújo, rodeada de famosos, anuncia casamento gay e assume para o Brasil: “Inesquecível”

Ana Paula Araújo é uma das jornalistas mais queridas da Rede Globo e deu o que falar após mais um Bom Dia Brasil, atração que comanda todos os dias na emissora carioca.

Isso porque, recentemente, a famosa teve sua vida pessoal exposta e virou assunto na mídia após anunciar casamento gay e assumir para o Brasil.

Contudo, quando sai do trabalho, a apresentadora não deixa de aproveitar cada minuto ao lado das pessoas que ama. Dessa maneira, Ana Paula Araújo faz questão de mostrar parte disso em suas redes sociais. Sendo assim, no final de semana, a comunicadora compartilhou um momento especial com os fãs.

No Instagram, a famosa postou uma vários cliques, onde aparece no casamento de dois globais, os repórteres Erick e Pedro, que trabalham no mesmo canal. Além disso, eles estudaram na mesma faculdade e se conhecem há cerca de 9 anos.

“E ontem ainda foi dia de voltar correndo pro Rio pro casamento inesquecível dos queridos @erickrianelli e @pedfig – que me prometeram as fotos profissionais da festa, vamos acompanhar! Por enquanto, seguem alguns registros amadores e felizes ❤️ Pedro e Erick, que alegria ver o amor de vocês 😍”, escreveu ela na legenda da publicação.

Ana Paula Araújo recebe uma enxurrada de elogios após compartilhar fotos de casamento

A publicação teve mais de seis mil curtidas, além de uma enxurrada de comentários dos internautas elogiando o novo casal.

“Felicidades ao casal”, “Que fofos”, “A Ana é muito carismática com os colegas dela”, “Lindosssss”, “Foi tudo tão lindo e cheio de amor”, “Foi demais! Tinha amor e diversão de sobra”, assim, escreveram alguns dos internautas.