Apresentador é afastado após dizer que mulher assediada “dá liberdade”

“Quando alguém erra, o primeiro passo é pedir desculpas. Hoje, a TVCI vem publicamente se desculpar pelo ocorrido na última segunda-feira. Inaceitavelmente, o apresentador Tony Lagos disse que quando um homem chega a assediar uma mulher, isso acontece porque ela ‘deu liberdade’. Essa é uma fala machista. Além disso, é uma mentira. Nada justifica o assédio, o abuso ou o estupro. A culpa nunca é da vítima. Falas como essa não contribuem em nada para a construção da sociedade, e, por ter desrespeitado as mulheres, a direção da emissora entende que o apresentador Tony Lagos deve ser afastado”, afirmou na abertura do programa o apresentador Pierre Andrade, anunciando a nova titular do Voz do Litoral, Diana Tulio.

“Antes de começar o programa, eu só queria deixar aqui bem claro que esse é um momento importantíssimo para que a gente possa refletir a respeito do que as mulheres sofrem todos os dias, historicamente, o que as mulheres vêm sofrendo no decorrer dos anos todos os dias. É importantíssimo que os homens entrem nesse diálogo, é preciso que haja um diálogo, porque não se constrói paz dentro da sociedade sem haver um diálogo, sem que os dois lados se entendam, sem que um não olhe para o lado do outro. É muito importante que a gente se olhe, que os homens façam isso, que os homens vejam o nosso lado, o quanto é horrível a gente, a qualquer momento, poder ser assediada, a qualquer momento ser colocada em uma situação constrangedora. Então, a gente começa esse programa trazendo a população para a reflexão, uma reflexão importantíssima para a sociedade como um todo e para desfazer uma cultura que segue durante todos os anos”, disse a jornalista.

“Espero que sejam dias em que a gente possa construir uma nova visão a respeito desse assunto, que a gente possa colocar em discussão aqui no Voz do Litoral. A direção dessa emissora já pediu que a gente aborde o tema para colocar o assunto também em discussão, para que as pessoas possam refletir a respeito dele, e a gente vai fazer isso com certeza nesses próximos dias. Tenham certeza disso”, prosseguiu ela.

A TVCI também anunciou o afastamento do apresentador machista em sua rede social. Confira a nota abaixo: