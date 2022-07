Casos de Covid, despedidas, enquete com influenciadoras e mais: veja as mais lidas da semana

SEGUNDA-FEIRA



Companheiro de jovem que morreu em tirolesa no AC faz texto de despedida emocionante

Gece Neto, companheiro da enfermeira Yasmili Araújo, que morreu após cair de uma tirolesa no parque aquático PiracemaPark Clube, em Rio Branco, no último sábado (2), fez uma declaração para a jovem em suas redes sociais. Usando apelidos carinhosos, Gece fez um post no Instagram. "Vou lembrar de você para sempre, minha eterna Marruá, minha fofinha e minha cabeçuda e teimosa", iniciou. Morre Eliane Domingues, referência em oftalmologia no Acre, vítima de AVC

Morreu no último domingo (4) a médica Eliane Domingues Cavallero, vítima de acidente vascular cerebral. A profissional atuava no Acre na área de oftalmologia. A informação foi dada pela secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano, que também é amiga de Eliane. TERÇA-FEIRA Empresário acreano morre após sofrer descarga elétrica dentro da própria empresa



O empresário José Pereira Sobrinho, de 72 anos, morreu vítima de descarga elétrica dentro da própria empresa na manhã desta terça-feira (5), no km 2 da rodoviária AC-40, nas proximidades do Parque de Exposição Wildy Viana, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Segunda informações de familiares, o idoso estava dentro da própria empresa de serralheria, quando ocorreu um problema em uma das tomadas e ele resolveu consertar. Ao tentar colocar o cabo de energia elétrica que é de 220 volts na tomada, o proprietário recebeu a descarga elétrica. Com possível 4ª onda, Prefeitura libera quarta dose da vacina para pessoas a partir de 30 anos

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta terça-feira (5) a liberação da quarta dose da vacina, ou a segunda dose de reforço, contra Covid-19, para pessoas acima de 30 anos e profissionais de saúde.

Em coletiva de imprensa, a secretária Sheila Andrade disse que a decisão foi tomada devido ao alto número de casos positivos para Covid-19 na capital. "Nosso objetivo é vacinar toda a população de Rio Branco. A cobertura para crianças, segunda dose para adolescentes e as de reforço para adulto estão baixíssimas", disse. De biquíni, rainha da cavalgada Amanda Diniz surge sexy em fotos e exibe curvas; veja A acreana Amanda Diniz foi eleita Rainha da Calvada do Piracema Park no último final de semana. Amanda deixou muito marmanjo suspirando na web. O motivo? A atual rainha da ExpoAcre, de 26 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece de biquíni, mas com direito a chapéu de rodeio, botas e música country. Ou seja, a tradução perfeita de uma cowgirl muito sexy! QUARTA-FEIRA Qual influencer do Acre usou o melhor look no São João da Thay? Douglas Richer lança enquete O tradicional São João da Thay, da influenciadora Thaynara OG, retornou após 2 anos. Uma longa lista de famosos compareceu à festa em São Luís (MA), que contou com shows de cantores como Juliette, Glória Groove e Zé Felipe. Entre os famosos, os influenciadores acreanos e a ex-BBB Gleici Damasceno brilharam no evento. A coluna Douglas Richer quer saber sua opinião. Quem se vestiu melhor? Sesacre toma novas decisões sobre uso de máscaras, passaporte da vacina e funcionamento de escolas Com o aumento de infecções causadas pelo coronavírus e o surgimento de casos suspeitos de monkeypox, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), por meio do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19, recomenda o uso obrigatório de máscaras em locais fechados. Como forma de conter o avanço da monkeypox, da covid e de outras doenças virais, o comitê recomendou o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. O acessório já é obrigatório em unidades de saúde e transportes coletivos. QUINTA-FEIRA Trabalhador é sequestrado no AC, obrigado a fazer saques em vários bancos e é salvo por um bilhete Os monitorados por tornozeleiras eletrônicas, Francimar Braga da Silva, 28 anos, e Adão Oliveira dos Santos, 33, foram presos acusados pelos crimes de sequestro, extorsão e ameaça contra um trabalhador, na noite desta quarta-feira (6). A prisão aconteceu em uma loja de departamentos localizada na BR-364, no bairro Portal Amazônia, em Rio Branco. Criança de 8 anos morre soterrada enquanto brincava no interior do Acre

Davi Lucas, de 8 anos, morreu após ser soterrado com barro, no final da tarde de quarta-feira (6), no Km 60 da BR-364 na Vila Campina, no Assentamento Bonal, no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Davi brincava de caçar passarinho com uma baladeira, na companhia de mais duas crianças, próximo a um açude, quando viu as máquinas trabalhando na recuperação do ramal e teve curiosidade e acabou indo brincar no barro que estava sendo usado para fazer a recuperação da estrada.