Com doença grave, Anitta fará cirurgia: ‘Não está dando para sorrir”

A endometriose é uma doença ginecológica que pode ser extremamente incapacitante, causa cólicas menstruais severas, dores abdominais fora do período menstrual, dores nas relações sexuais e sintomas intestinais e urinários. Além disso, também pode destruir o sonho de milhões de mulheres de se tornarem mães.

Em seu depoimento, Anitta comentou que descobriu a doença durante estada no hospital em acompanhamento ao tratamento do pai, que descobriu um câncer no pulmão após sofrer AVC e foi submetido a uma cirurgia em junho .

“Pois bem galera… fui ficar com meu pai no hospital aquela vez. Comentei com minha querida amiga anja Dra que comanda tudo lá, que eu tava em tempo de morrer de dor. Ela fez meu milionésimo exame e pela milionésima vez… Não tem bactéria. Nunca teve em nenhum dos exames. A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava lá. Endometriose. No dia seguinte, ela me levou em um especialista em endometriose. Fizemos os outros exames necessários pra ter certeza e aí está”, relatou a cantora, contando que estava com mais uma crise de cistite de repetição.

“Nove anos dessa novela e eu já tentei de tudo que todos os tipos de médicos já falaram. Todas as dicas, conselhos, técnicas que os médicos deram ou do Google também já tentei. E nada (e 9 anos deu foi tempo de eu tentar solução, hein?) porém nunca me pediram uma ressonância. Nenhuma matéria, artigo, site etc cogita a cistite de repetição como um possível sintoma de endometriose”, desabafou a cantora.