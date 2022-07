Covid: com aumento de casos, Acre estabelece novas regras para funcionamento de escolas; entenda

Como prevenção ao coronavírus, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no Acre definiu medidas a serem adotadas nas escolas da rede estadual de educação, como a suspensão de eventos no âmbito das escolas. As medidas para as escolas, Expoacre e Expoacre Juruá foram definidas após reunião nesta sexta-feira (8).

Segundo o Comitê, a Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de que no Acre, as aulas presenciais deverão continuar, desde que mantido os cuidados com a higiene das mãos, isolamento de casos suspeitos ou confirmados, e higienização do espaço, quando necessário. “A escola deve ser espaço resumido a atividades pedagógicas”, explicou Adevagner Lopes Prado, coordenador do Comitê.

As medidas recomendadas pelo Comitê Especial serão encaminhadas ao Estado e, caso sejam acatadas, poderão embasar um novo decreto para regular as regras, por um período de até trinta dias, quando o Comitê deverá fazer outra avaliação da situação da saúde pública no Acre.

Na reunião extraordinária participaram a coordenação da Expoacre 2022, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e representantes do Conselho Estadual de Educação, além do Comitê de Acompanhamento.