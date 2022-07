Covid: Semsa diz que está ‘bastante preocupada’ com baixo índice de vacinação em Rio Branco

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reduziu a faixa etária de pessoas aptas a tomar a quarta dose ou segunda dose de reforço para 30 anos, para que mais pessoas busquem a vacina nas Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps).

Os dados da vacinação contra Covid-19 foram divulgados pela secretária municipal de saúde, Sheila Andrade, nesta terça-feira (05). Segundo a secretária, os dados preocupam, principalmente relacionado aos adolescentes e as doses de reforço para adultos.

De acordo com Sheila, 40,71% das crianças de 5 a 11 anos tomaram a primeira dose e 13,34% aplicaram a segunda dose. Entre os adolescentes, o número é mais preocupante, visto que 77,72% dos jovens entre 12 a 17 anos aplicaram a primeira dose, mas a segunda dose registra apenas 1,34% dos adolescentes vacinados.

A população adulta, acima dos 18 anos, 90,48% aplicaram a primeira dose, 80,94% estão com a segunda dose em dia, já a primeira dose de reforço ou terceira dose, apenas 34,51% dos adultos tomaram a vacina.

Com relação à segunda dose de reforço ou quarta dose, o número ainda está em 0,74%, por isso, a Semsa optou por diminuir a faixa etária apta para tomar o imunizante. “Esse número me preocupou bastante, por isso estamos baixando para 30 anos. É muito preocupante para mim a segunda dose para adolescente. Para a gente enquanto gestão não é nada interessante ficarmos com dose em estoque e uma população que não avança”, diz a secretária.