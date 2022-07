Encontros, aniversário e destaques especiais na coluna do Luiz Theodoro; confira

Linda de viver, Giuliana Evangelista para iluminar a coluna deste sábado de verão.

Minha amiga Veracilda Holsher desembarcou da Alemanha e já reuniu seu grupo de amigas para celebrar a vida. Seja bem vinda, querida!!!!

Luiz Theodoro, Clivia Martins, Nazaré Merched e Rodrigo na despedida de Inês de Oliveira que veio de Brasília recarregar as energias com o carinho da família e dos amigos.

Super dedicado o médico Charles Souza, mesmo tendo contraído a Covid-19, já está de volta ao trabalho se dedicando a salvar seus pacientes. Parabéns, doutor!

Todos os parabéns para a minha amiga Socorro Chaves pelo seu aniversário. Na foto, com o esposo e Eró Chaves.

Empresária Socorro Bessa comemorando o niver da irmã e Ângela Bessa Fleming. Parabéns!!!

Governador Gladson Cameli está de parabéns. Colocou na coordenação da Expoacre o nosso amigo Dudé Lima que esta cuidando de todos os detalhes para fazer a melhor festa agropecuária do Estado.

Vivas para a bonita Victoria Maia pelo seu aniversário. Parabéns!!!

Bióloga e aromaterapeuta Camile Russo faz o maior sucesso com sua loja virtual no istagram, “Flor do Acre”, de cosméticos naturais e óleos essenciais. Também faz atendimento online como aromaterapeuta e produz os rollons de óleos essenciais para as mais diversas necessidades do corpo e da mente.

A Beleza de Tatiane Feitosa Musa, uma de nossas musas do Acre.