Friagem à vista: Sipam alerta para chegada de frente fria no Acre neste domingo

De acordo com a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), uma frente fria chega ao Acre neste domingo (17) e muda o tempo em todo o estado.

A previsão é que seja um dia de sol entre muitas nuvens e predomínio de céu nublado em todo o estado.

Entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas também em todo o estado. Estas chuvas podem cair com forte intensidade, especialmente nas cidades

do oeste acreano. Esta frente fria traz mais um evento de friagem ao estado, mas o evento será de fraca intensidade e não provocará frio intenso.