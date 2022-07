Homem com tornozeleira é preso após tentar fugir de abordagem da PM em RB; cerco foi montado

O monitorado por tornozeleira Erick Menezes da Silva, 23 anos, foi preso após fugir da abordagem na noite desta quinta-feira (30), no bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição da Força Tática do 1° Batalhão estava em patrulhamento de rotina pela Estrada do Calafate, quando avistou o jovem trafegando em uma motocicleta modelo Factor de cor vermelha em atitude suspeita. Ao dar ordem de parada, o foragido não obedeceu os policiais e empreendeu fuga para dentro do bairro Vila Betel.

A guarnição rapidamente saiu em perseguição ao suspeito e pediu apoio a outros militares que estavam em 5 viaturas e realizaram cerco policial. Na fuga, Erick se desfez de várias trouxinhas de entorpecentes que transportava e usuários de drogas recolheram os entorpecentes e fugiram do local. Ainda na fuga, a corrente da moto que Erick caiu e o criminoso correu e pular vários quintais e subiu no teto de algumas residência e danificou os telhados.

Entre as casas e os terrenos, Erick ainda acabou perdendo mais uma barra de maconha, que estava em seu poder, e foi preso dentro de uma residência que não havia ninguém no momento da invasão e da prisão.

Na revista pessoal, nada foi encontrado com Erick. A motocicleta modelo Factor de cor vermelha não possui restrição e não tem documentos atrasados, mesmo assim, foi encaminhada para o Pátio do Detran.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Erick, que for encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.