Sans Filmes e ContilNet farão cobertura em tempo real da ExpoAcre 2022

Pensando em uma collab responsável, dinâmica, que comunica e cem por cento acreana, a equipe do Contilnet Notícias convidou a produtora San Francisco Filmes para uma super parceria na ExpoAcre 2022.

As nove noites de exposição serão transmitidas por meio de equipamentos de ponta, seguindo um roteiro bem elaborado e recheado de novidades.

VEJA TAMBÉM: ContilNet lança página exclusiva para cobertura completa da ExpoAcre 2022; confira

Para Douglas Barros, fundador da San Francisco, essa ação na ExpoAcre vai ser um divisor de águas para a produtora. “Um desafio que a equipe do Contil trouxe pra gente e que prontamente aceitamos. Nunca tentamos algo parecido antes, mas juntando a experiência de transmissões que temos, o tempo que trabalhamos na área audiovisual e produções, a competência do time de jornalistas e comunicadores do Contil e o nosso time de profissionais de audiovisual, iremos realizar um trabalho gigantesco que irá ditar padrões para as próximas exposições”, diz Barros.

Douglas completa, afirmando que o maior objetivo será mostrar o que está acontecendo na feira, falar com pessoas, o que está se destacando, levar a visão das pessoas sobre o evento e mostrar em tempo real o que está acontecendo na exposição, criando assim uma nova experiência para os internautas que acompanham tanto o ContilNet, quanto o San Franciso Filmes.

Sobre a San Francisco Filmes

A San Francisco Filmes é uma produtora audiovisual, que começou sua trajetória no município de Sena Madureira. Contabilizando, já são sete anos de mercado atuando em produções publicitárias.

Grandes empresas renomadas, Governo Federal e Estadual, Sebrae, agências de influenciadores nacionais e Volkswagen já foram atendidos pela San Francisco. Além disso, a produtora também foca em fomentar o ecoturismo por meio de documentários e ações isoladas, sempre que possível.

Outro ponto positivo da produtora, e estratégico, é sempre fechar parcerias no intuito de aumentar o alcance dos seus conteúdos e também de utilizar novas ferramentas de comunicação. A San Filmes foi pioneira nos famosos videocasts, sendo hoje a maior plataforma do estado possuindo oito podcasts na produtora.

Divulgue sua marca na ExpoAcre 2022

O ContilNet Notícias possui pacotes para divulgação de empresas e negócios na ExpoAcre 2022 e nos telões que estarão espalhados pela exposição e por toda a capital acreana. Aos interessados, entrar em contato com a diretoria do site por meio do número (68) 99946-6195.