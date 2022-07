SEE convoca professores do Acre para assinatura de contratos após concurso

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), convoca candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para o cargo de professor temporário do ensino regular, para a assinatura dos contratos de trabalho.

Os professores, que estão sendo convocados pelo Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 8, devem procurar a sede da SEE em Rio Branco ou os núcleos da secretaria nos municípios para realizar a assinatura.

Estão sendo convocados professores de diversas disciplinas, como pedagogia, biologia, física, geografia, história, espanhol, inglês, português e química, nos municípios de Rio Branco, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Manoel Urbano, Bujari, Senador Guiomard e Capixaba.

Ao todo, 45 profissionais estão sendo convocados, e irão atuar tanto na zona urbana quanto na rural. Os professores deverão apresentar, para a assinatura dos contratos, toda a documentação exigida, inclusive diploma de licenciatura plena devidamente registrado.

Além da documentação, como RG, CPF, certidão de nascimento e certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral. O professor que for assinar o contrato deve atentar também para a entrega de declarações, como antecedentes, aptidão legal, de bens e de dependentes.

Os 45 novos profissionais somam-se aos mais de mil professores já contratados somente este ano pelo Estado para atuar nos municípios. Desses, mais de 200 foram de contratos efetivos e agora fazem parte dos quadros de servidores da Educação.