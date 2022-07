Acreano Eduardo Velloso participa das investigações sobre assassinatos de Dom e Bruno

O senador acreano Eduardo Velloso é um dos integrantes da Comissão de Direitos Humanos e da comissão externa que apura o aumento da criminalidade no Norte do país.

Acompanhado de outros parlamentares, Veloso viajou nesta quinta-feira (30) para Atalaia do Norte (AM) para acompanhar as investigações do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira.

Entre as atividades, eles irão ao local onde ocorreram os assassinatos para conversar com líderes indígenas e com representantes da Força Tarefa formada pelas polícias Civil, Federal e Militar, pelo Exército e Marinha.