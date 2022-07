Sesc retoma domingos de lazer em Rio Branco com piscinas, esportes e diversão

Após mais de um ano com atividades paralisadas, a partir deste domingo 10 de julho, o Sesc no Acre retoma as atividades de lazer oferecidas nos fins de semana na unidade do Sesc Bosque em Rio Branco. O Domingo de Lazer começa às 9 horas e vai até às 17 horas e, para tanto, os comerciários contam com a piscina, jogos recreativos e campos de futebol. Além, de almoço com churrasquinhos.

A unidade continuará seguindo todos os protocolos sanitários para garantir a segurança de comerciários, dependentes e do público em geral, como disponibilização de álcool em gel e distanciamento de dois metros entre as mesas.

Lazer no Sesc

Para promover o Lazer em suas unidades de todo estado, o Sesc une atividades de recreação, turismo, esporte e educação – sua principal diretriz de atuação. Dessa forma, todos os projetos de Lazer são pensados para disseminar valores, promover a criatividade e destacar habilidades.

No Sesc, comerciários, usuários e seus dependentes participam de campeonatos, gincanas, excursões e passeios, além de terem à disposição equipamentos para prática de atividades físicas, piscinas e quadras de esportes. Assim, o Sesc privilegia espaços que proporcionam qualidade de vida e relações pessoais.

Desde sua fundação o Sesc incentiva práticas que democratizam o acesso ao lazer. Seja nas unidades espalhadas em cidades do litoral, do interior ou em espaços comunitários, diferentes idades e classes sociais se encontram no Sesc com o objetivo de se divertir, praticar esportes, assistir espetáculos e manter em equilíbrio a saúde física e mental.