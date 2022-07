Vereador defende Bocalom sobre subsídio do transporte: “Marcus Alexandre podia, e agora não?”

O vereador Célio Gadelha usou sua fala na tribuna da Câmara de Vereadores de Rio Branco para defender o prefeito Tião Bocalom pela decisão de pagar quase R$ 8 milhões à empresa Ricco Transportes. Segundo ele, se não fosse a atitude do prefeito, os rio-branquenses poderiam pagar mais de 5 reais na passagem.

“Eu estou tranquilo”, disse sobre seu voto favorável ao Projeto de Lei aprovado no parlamento mirim na semana passada.

“Não é justo depositarmos na conta dos trabalhadores que muitas vezes não tem como pagar a passagem e, por isso, me sinto tranquilo e feliz porque contribui. Eu votei foi no transporte público e não empresários”, disse Gadelha.

Ele ainda alfinetou o ex-prefeito Marcus Alexandre. “Na época do prefeito Marcus Alexandre, do PT, ele deu foi R$ 1 milhão de subsídio e agora não podemos dar essa contribuição? E naquela época o diesel era R$4,50. Imagina hoje com diesel a R$ 8,30”, detalhou o vereador.