AC registrou mais de 600 focos de queimadas só em agosto; Feijó lidera ranking

Agosto ainda nem acabou e o Acre já registra mais de 600 focos de queimadas, segundo o Monitoramento de Focos de Queimadas e Qualidade do Ar, emitido pela Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado do Acre vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI.

O boletim mostra que entre os dias 1 e 18 deste mês, foram registrados 603 focos de queimadas segundo o Satélite de Referência (AQUA).

Os municípios de Feijó, Tarauacá e Manoel Urbano foram os que apresentaram maior porcentagem: 182, 97 e 74, respectivamente.

Do início do ano (1 de janeiro) até a última quinta (19 de agosto), os municípios de Feijó e Tarauacá apresentaram maior acumulado de focos de queimadas. Segundo o Satélite de Referência (AQUA), os municípios de Acrelândia, Epitaciolândia, Feijó, Manoel Urbano, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Rodrigues Alves, Tarauacá e Rio Branco e registraram o maior número de focos por km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios. Neste sentido, os municípios citados tornam-se prioritários para monitoramento e ações de combate e controle de queimadas e incêndios florestais.