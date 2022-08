Blog do Ton: Em campanha, mulheres estão dando show – e colocam muitos homens no chinelo

Responsáveis por fatia de cerca de 52% dos votos no Acre, mas mulheres são maioria nas urnas quando se vota, mas nem sempre são representadas nas cadeiras públicas. Nestas eleições, pode ser diferente. Em todos os postos, várias são as mulheres que estão protagonizando a mídia e as redes.

Para a Aleac, Wania Pinheiro tem levado centenas de apoiadores aos eventos que tem feito parte – e foi uma das que abrilhantou o evento que marcou o lançamento da candidatura de Dr. Rueda rumo à Câmara Federal. Leila Galvão, Maria Antônia e Claudinha Pinho são outros destaques.

Rumo à Câmara, destacam-se Keiliane Cordeiro, Meire Serafim, Antônia Lúcia e Socorro Neri. Esta última, concorrendo pelo PP, tem em seu favor uma passagem exitosa pela prefeitura de Rio Branco, sendo a primeira mulher a governar – e bem – a cidade.

Para o Senado, Márcia Bittar (PL-AC), Vanda Milani (PROS-AC) e Nazaré Araújo (PT-AC) disputam a preferência do eleitorado. Márcia Bittar aparece, nas últimas pesquisas, como uma das favoritas. Para o Governo, a representante das mulheres é Mara Rocha (MDB-AC).

Incansáveis, essas mulheres estão colocando muitos homens no chinelo. Caso a empreitada converta em votos, o Acre terá boas representantes nessas cadeiras. Se vai ter mulher nesses lugares, só o eleitor – ou a eleitora – pode dizer.

Rueda

Demonstrou força e imponência. É o que tenho ouvido falar do candidato a federal Dr. Rueda (UB-AC) sobre sua campanha, em especial do evento de lançamento de sua candidatura à Câmara no último fim de semana.

Manoel Maia

O prefeito de Capixaba Manoel Maia (UB-AC) é um dos apoiadores deste projeto. O bom prefeito, que realiza um excelente trabalho naquele município, está com Rueda para federal, e Antônio Pedro para estadual.

O Globo

“Direita dividida e ofensiva do PT: tudo o que você precisa saber sobre a eleição no Acre”. Título de uma reportagem do O Globo sobre as eleições no Acre. Pelo título, dá para saber o que vem por aí na leitura.

40%

É o percentual de candidatos que ‘mudaram’ a cor de pele. A justiça eleitoral possui regras que aumentam as verbas de partido para negros, por exemplo. Coincidência?

20 por vaga

É a proporção da disputa pelo Senado em todo o país. Por incrível que pareça, o Acre está entre as menores taxas de concorrência, com média de 17,3 candidatos por vaga – assim como o Piauí.

Jingles

As campanhas estão migrando para o digital, mas a presença marcante de longas datas, o jingle, não pode faltar. De acordo com um levantamento do AC24h, essas preciosidades estão custando de R$ 500 a R$ 5 mil – e estão movimentando o mercado local.

R$ 1 milhão

É o valor que Leo de Brito, deputado federal e candidato à reeleição, recebeu via fundão. O valor é maior que o recebido por Jorge Viana, candidato ao Governo: R$ 750 mil.

Confirmados

Com o afunilar da campanha, agora a expectativa gira em torno das candidaturas que serão aprovadas pela Justiça Eleitoral. Será que vem alguma novidade por aí?

5000%

Foi o percentual de crescimento das pesquisas no Google após a entrevista de Bolsonaro no JN. Isso é bom. Toda e qualquer informação nestas eleições deve ser checada e sua veracidade deve ser conferida.

União Brasil

É o partido que dá a largada nas propagandas eleitorais. Em sorteio realizado pela Justiça Eleitoral, foi o partido escolhido como primeiro a mostrar seus programetes.