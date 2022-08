Concorrendo ao Senado, Jenilson diz que uma de suas lutas será o Hospital da Mulher

Uma das pautas que o candidato ao Senado, deputado estadual Jenilson Leite, sempre deu voz na Assembleia Legislativa foi a situação de vulnerabilidade das mulheres no Acre, estado que ocupa o primeiro ranking entre os que mais violentam e matam mulheres.

“Há quatro anos o acre carrega a triste estatística de ser o estado que mais violenta e mata mulheres. Venho defendendo que o poder público garanta às mulheres acreanas o direito de viver, que leis sejam efetivas para esses crimes. A impunidade tem feito com que ano após ano o número de feminicídios cresça”, afirma o candidato.

Além da violência ser um fator que merece atenção por parte do poder público, a saúde da mulher vem sendo negligenciada.

Como médico, Dr. Jenilson Leite vê a necessidade de um hospital direcionado à saúde da mulher, com atendimentos especializados.

“As mulheres têm uma série de problemas ligados ao seu aparelho reprodutivo. E sabemos que há dificuldades para que elas recebam o atendimento adequado, por isso o Acre precisa de forma urgente um Hospital da Mulher, que reúna em um só lugar todos os atendimentos especializados para as acreanas, onde ela possa receber o atendimento específico, fazer seus exames, tudo em um só lugar”, explica o candidato.

E no Senado, Leite pretende ampliar o debate e buscar meios de garantir recursos para a construção do Hospital da Saúde da Mulher.

“Se formos eleitor, vamos travar essa luta, percorrer ministérios, dialogar com os outros senadores e deputados, para que haja uma parceria do governo federal com o estadual em busca de viabilizar a construção do hospital”, garante.