Deborah Secco faz dancinha em vídeo e enlouquece internet

A atriz Deborah Secco está super feliz com a repercussão positiva do seu trabalho na série Rensga Hits, nova série original do Globoplay. Ela usou seu perfil do Instagram para fazer uma divulgação divertida do projeto.

Através de um vídeo, a esposa de Hugo Moura surgiu dançando a coreografia da música Nota 100, interpretada pela personagem Gláucia Figueira, interpretada por Lorena Comparato.

Usando um vestido longo básico, ela encarou a coreografia e mostrou que está com os passos na ponta do pé e pronta para ver a canção estourar nas plataformas digitais. “Como tira Nota 100 da cabeça?? Impossível!!! Bora fazer essa coreô?? Prometo ver de quem me marcar!”, escreveu Deborah na legenda. Amando o resultado da postagem, vários seguidores enviaram mensagens parabenizando a performance. “AAAAAAAMEIIII. NOTA 100000000000“, elogiou Lorena Comparato. “A trend que eu amoooo”, disse o perfil oficial do Globoplay. “Eu também não consigo tirar essa música da cabeça”, “Marlene orgulho da Glaucinha!”, “Arrasando”, “Perfeitaaa, deusa e lindaa”, “Linda como sempre, dede”, “Amando essa série”, “Que vibe”, foram alguns dos comentários. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Elenco da série

A série Rensga Hits tem deixado não apenas o público animado, mas também os atores que fizeram parte do projeto. Em entrevista para o G1, parte do elenco da produção do Globoplay celebrou a abordagem importante que a série traz.

A atriz Deborah Secco comentou sobre o fato de Rensga Hits contar com personagens complexos e prontos para gerar uma ótima repercussão na mídia. “Temos que tirar esse estigma de que a pessoa é totalmente boa ou totalmente ruim. Vamos levar a mulher real, que luta, que sofre, mas que ri e se diverte.”, destacou.

“E tem aí uma questão da minha personagem que mostra que muitas vezes o ódio tá ligado também ao amor e ao afeto, então fiquem atentos aí que essa história vai virar”, adiantou a atriz, que na série, vive Marlene empresária de sucesso no ramo sertanejo.

Alice Wegmann, que vive a protagonista Raíssa, definiu a trama como uma “produção para celebrar e encorajar as mulheres”. “A Marília Mendonça abriu espaço para pessoas como a Raíssa existirem e seguirem seus sonhos. Ela é a nossa maior referência, foi nosso ponto de partida e é quem guiou a gente”, contou a atriz.

Rafa Kalimann, que está estreando como atriz, garantiu que estava muito feliz com a oportunidade. “Foi um presente começar justo assim, num lugar que eu me sinto em casa, vivendo a Paloma, que tem muito de mim e que eu adorei fazer”, disse a ex-‘BBB’.