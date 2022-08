Empréstimo Nubank ainda está disponível em 2022; veja como contratar

O Nubank tem uma linha de crédito pessoal bastante conhecida pelos brasileiros. O empréstimo do banco digital mais popular do país continua disponível para contratação diretamente pelo aplicativo, com muita facilidade e sem burocracia.

O prazo para pagar a dívida é de até 24 meses (dois anos), com três meses de carência para quitar a primeira parcela. Já as taxas de juros são personalizadas de acordo com o perfil de cada cliente.

Todos os custos do empréstimo são indicados no Custo Efetivo Total (CET), que inclui, juros e IOF (imposto obrigatório). Para conhecer as condições disponíveis para seu perfil, o usuário pode realizar uma simulação no app da fintech.

Passo a passo para contratar

Como mencionado, todo o processo de contratação é feito pela internet. Veja o passo a passo para contratar o empréstimo pessoal do Nubank:

Acesse o app do Nubank; Clique no menu “Empréstimos”; Escolha a opção “Novo Empréstimo” e informe o motivo da contratação; Digite o valor que deseja contratar e em quantas vezes quer pagar; Confira todos os detalhes na simulação, como juros e o valor total do contrato; Se tudo estiver de acordo com o que procura, confirme a contratação.

O valor cai na conta digital em poucos minutos. Na hora pagar as parcelas, o usuário pode escolher entre débito automático na conta digital ou gerar um boleto de pagamento.