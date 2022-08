Estado avança com obras de infraestrutura em todos os municípios e gera trabalho e renda

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue a todo vapor com as obras de infraestrutura nos 22 municípios. Nos últimos 12 meses foram realizadas centenas de intervenções nas ruas e ramais das cidades, a partir de convênios firmados com as prefeituras, visando oferecer maior trafegabilidade.

“As ações de pavimentação e drenagem levaram asfalto e dignidade às comunidades mais distantes, melhoraram a mobilidade urbana nos centros e geraram trabalho e renda”, ressaltou gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar.

Na capital Rio Branco e no interior, os prédios da Saúde, da Segurança Pública e do Poder Judiciário receberam reformas, ampliações e adequações, visando oferecer salubridade aos servidores e comodidade aos usuários dos serviços.

Diversas obras foram concluídas recentemente, entre elas a do Pronto-Socorro de Rio Branco, do Hospital Geral Dr. Abel Pinheiro (Mâncio Lima) e do Hospital Regional do Alto Acre (Brasileia), além da primeira sede própria da Defensoria Pública em Xapuri. Foram reinauguradas também a Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco e os fóruns nas comarcas do Juruá.

Outras obras estão em execução, como a reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes (Sena Madureira), da Unidade Mista de Saúde Ana Nery (Plácido de Castro) e da Cidade da Justiça (Cruzeiro do Sul). E já foram assinadas as ordens de serviço para as obras de adequação nos prédios da Polícia Civil, em diversas cidades, para implantação de salas de acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.