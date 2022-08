Expoacre movimenta mais de R$130 milhões, aponta balanço financeiro

Com nove noites de duração, a Expoacre 2022 movimentou a economia acreana e ultrapassou a casa dos R$130 milhões, segundo o balanço financeiro até o início da noite de domingo (7). Os dados prévios apontam que a maior feira de agronegócio do Estado foi além da meta estabelecida pela organização do evento.

O governador Gladson Cameli afirmou que “mesmo diante de muitas incertezas que estamos passando, a Expoacre superou todas as expectativas. Os números provam o sucesso da feira”.

Para o secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, a 47ª edição da feira se consolidou não só como um marco econômico, mas com a grande participação do público. “A nossa missão era fazer a maior Expoacre de todos os tempos. Com muito trabalho e dedicação, tenho certeza que a missão foi cumprida”, declarou.

Segundo a organização, a feira recebeu mais de 30 mil pessoas por noite, com média aproximada de 33 mil pessoas por cada noite de feira. Na noite gospel, com show da cantora Bruna Karla, mais de 40 mil pessoas visitaram a exposição.