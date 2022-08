Goleiro Bruno pede exame de DNA do filho com Eliza Samudio

O goleiro Bruno Fernandes fez um apelo, na quarta-feira (17/8), para fazer um exame de DNA do filho após ter atrasado a pensão da criança e sua prisão ter sido decretada pela Justiça. Em suas redes sociais, o jogador faz “um apelo aos programas sensacionalistas, topo o DNA ao vivo”.

Na publicação, Bruno também compartilha um trecho do processo que envolve a pensão do filho Bruno, fruto do relacionamento com Eliza Samudio, assassinada em 2010. O documento mostra que o goleiro fez uma proposta que previa o pagamento de R$ 30 mil e o parcelamento de R$ 60 mil em 12 parcelas.

“Acordo foi feito! Quem não aceitou foi a outra parte! E aí, Justiça? Nunca disse que não iria pagar. Por que a Justiça ignora o DNA?”, indagou ele.

Quando ainda estava preso, Bruno chegou a ter material recolhido para o exame, mas ele nunca aconteceu e a paternidade presumida foi reconhecida pela Justiça.