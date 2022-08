Jonas Lima desiste de disputar reeleição e manifesta apoio a Jorge Viana

Mesmo com o apoio declarado de seu irmão Isaac Lima, prefeito petista de Mâncio Lima, no Vale do Juruá, à reeleição do governador Gladson Cameli, o deputado Jonas Lima (PT) manifestou apoio à candidatura de Jorge Viana e de Marcus Alexandre a governador e vice nas próximas eleições. O deputado também declarou apoio à candidatura de Luís Inácio Lula da Silva e chamou o presidente Jair Bolsonaro de “íngua”.

“Vamos tirar esse dançarino do Palácio Rio Branco”, disse o deputado, que declarou não ser mais candidato à reeleição. Em relação às declarações de apoio de seu irmão prefeito a Gladson Cameli, o deputado não fez nenhum comentário. “Vejo nesta tribuna pessoas dizendo que o ex-presidente Lula tem que ser metralhado. Isso é um absurdo”, acrescentou.

Jonas Lima lembrou os governos de Jorge Viana em dois mandatos e a administração de Marcus Alexandre na Prefeitura de Rio Branco. “Além do governador e vice, vamos junto com Nazaré Araújo para senadora”, afirmou.