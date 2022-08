No AC, quarto caso suspeito de varíola dos macacos é notificado na capital

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde do Acre (Cievs), informa que nesta sexta-feira (5), foi notificado mais um caso suspeito de Monkeypox, mais conhecida como Varíola dos macacos, em Rio Branco.

O paciente de 21 anos, morador de Rio Branco, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral na tarde desta sexta-feira. O jovem apresentou febre, fadiga e erupções cutâneas no corpo e relata não ter viajado e nem ter tido contato com pessoas que viajaram.

Segundo nota do CIEVS Acre, o paciente testou positivo para Covid-19 e seguiu internado em área isolada na UPA da Sobral até ser transferido para leito de suporte para pacientes suspeitos da doença no Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com a nota, o CIEVS Acre e CIEVS Rio Branco seguem acompanhando e investigando o caso. O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, e quatro casos suspeitos aguardando resultado, um em Cruzeiro do Sul e três em Rio Branco. Outros quatro casos foram descartados.