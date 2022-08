Nomes de podcasts: um guia completo para escolher o certo

Não sabe como chamar seu novo podcast?

Te entendemos. Há tantas opções de nome de podcast para escolher e muitas coisas para se preocupar, como:

Você deve escolher um nome realmente fora da parede e criativo, ou ficar seguro com algo que indique claramente do que se trata o seu programa?

Quanto tempo deve durar o título? (E quanto tempo é muito tempo?)

O que acontece se você escolher acidentalmente o mesmo título de um podcast que já existe?

A luta é real, mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Neste post, vamos detalhar uma estratégia de oito partes para cobrir todas as suas bases e escolher o nome perfeito para o seu novo show. Em seguida, listaremos alguns dos principais geradores de nomes de podcasts gratuitos para ajudar a iniciar sua sessão de brainstorming.

Vamos nessa!

Pense no público

Em primeiro lugar, certifique-se de que qualquer nome que você escolher ressoará com seus ouvintes. Você provavelmente já tem uma boa ideia da persona do seu público, então considere o que essa pessoa espera ver como o título de seu novo programa de podcast favorito.

Coloque-se na mente do seu ouvinte alvo. Quem são eles? O que eles querem? Qual é o gosto deles?

Manter seu público na vanguarda de seu planejamento ajudará a garantir que você crie um nome de programa que se envolva e se conecte com as pessoas para quem você faz o show em primeiro lugar – seus ouvintes.

Escolha um título descritivo para o seu podcast

Em seguida, lembre-se de que o título do seu podcast deve descrever do que se trata o seu programa. Embora nomes poéticos ou misteriosos possam parecer atraentes para você, lembre-se: quanto mais preciso for o título do seu podcast, mais facilmente seu público em potencial poderá encontrá-lo nos Podcasts da Apple ou em qualquer outro lugar que eles estejam procurando por conteúdo de áudio.

Portanto, antes de começar a fazer brainstorming de nomes de podcasts, certifique-se de saber exatamente qual tópico seu podcast cobrirá. Você provavelmente já pode especificar que tipo de podcast você estará fazendo, com uma categoria como:

Política

Financeira

Saúde e Bem-Estar

Mas não para por aí! De que ângulo específico seu podcast abordará seu tópico?

Por exemplo, se você está iniciando um podcast de saúde e fitness, há uma categoria mais restrita que você poderia usar para descrever sua variedade de tópicos de episódios? Talvez você goste de esportes de aventura ao ar livre, como escalada, como os criadores do Chalk Talk.

Ou talvez seus interesses criativos estejam na atenção plena, meditação e bem-estar holístico, como Sarah King da Holistic Health Radio .

Como você pode ver, há uma ampla gama de ângulos que você pode escolher dentro de grandes categorias. É crucial identificar seu nicho exato antes de escolher um nome de podcast; caso contrário, você perderá a chance de intitular seu programa com algo descritivo com precisão.

Estruture o nome do seu show como uma marca

Independentemente de você estar criando um podcast oficial com o nome da empresa ou se seu programa for um empreendimento pessoal, é melhor tratar seu podcast profissionalmente desde o início.

Nesse sentido, considere as características da marca que você deseja promover e reforçar. Quando se trata do tom geral que você planeja usar em seu podcast, o que combinaria com o caráter de sua marca pessoal ou da empresa?

Sente-se e pense em alguns descritores dos valores e caráter da sua marca e qual tom melhor se alinha com eles. Por exemplo, a vibração da sua marca pode ser espirituosa e irreverente como…

…formais e educacionais:

…ou casual e amigável:

Certifique-se de que qualquer nome de podcast que você escolher esteja alinhado com a voz e o tom gerais da sua marca.

Escolha um nome que será fácil de lembrar

Em seguida, é impossível exagerar a importância de tornar seu título de podcast memorável.

Por exemplo, se os amigos de seus ouvintes em potencial pedirem recomendações de podcast, será difícil para eles se lembrarem do seu programa com precisão se o título for “Morfologia e a Hipótese da Integridade Lexical”. Mesmo que descreva com precisão seu podcast na linguagem, provavelmente não é a frase mais cativante, é?

Você definitivamente vai querer considerar como o seu título vai se espalhar pelo boca a boca. Lembre-se: use palavras simples, frases cativantes e evite palavras que seriam difíceis de soletrar.

Curto e doce geralmente é o melhor

Embora tenhamos dito acima que os nomes descritivos são melhores para podcasts, isso não significa que esses nomes precisem ser longos. Muitos especialistas aconselham a manter quatro palavras ou menos de 30 caracteres.

Na verdade, 75% de todos os títulos de podcasts têm 29 caracteres ou menos, de acordo com Dan Misener do Pacific Content .

Então isso significa que qualquer título que você escolher precisa chegar ao ponto e ser o mais descritivo possível em um espaço muito curto.

Uma maneira de fazer isso é aparar palavras desnecessárias. “O” e “Podcast” são duas palavras que provavelmente podem ser riscadas. Então, em vez de “O Podcast de Linguagem Moderna”, tente aparar as palavras desnecessárias e criar um nome mais inteligente. Por exemplo:

Palavras para os criadores de podcasts do Granted mantêm isso simples e curto, dizendo sobre o que o show provavelmente é, mas com uma reviravolta divertida.

A comédia é sempre boa: idéias engraçadas do nome do podcast

Outra ótima maneira de tornar seu título de podcast memorável é dar-lhe um toque cômico. Afinal, as pessoas se lembram de trocadilhos, certo?

Um show como Pod Save America é fácil de lembrar por causa de sua jogada em uma frase comum. Mas note que nada sobre este título insignificante é difícil de soletrar. Tenha em mente que algumas escolhas insignificantes podem ser difíceis de soletrar corretamente em uma barra de pesquisa – como “ovocelente” ou “rasgável”- pode ser mais problemático do que vale a pena.

Evite armadilhas gramaticais irritantes

Esse é importante. Você não quer distrair ou desligar potenciais membros do público usando erros gramaticais irritantes.

Erros óbvios e erros de digitação podem fazer seu podcast parecer amador e não profissional, o que não é um bom presságio para seu sucesso a longo prazo. Tenha muito cuidado para não cometer erros de gramática óbvios ao criar seu nome oficial de podcast – especialmente antes de encomendar seu design de arte de capa de podcast!

Crie um título de show que você ama

Não se esqueça que seja qual for o título que você escolher, você ficará preso a ele por um bom tempo. Claro, a reformulação do podcast é possível – e até comum – mas se você puder evitar, é uma boa ideia começar com um nome que você planeja manter.

Então, nesse caso, certifique-se de que seu título escolhido é algo que você ama. Repita em voz alta várias vezes para si mesmo. Isso rola bem da língua? (Afinal, você vai se apresentar e dizer o nome do seu podcast no início de cada episódio, então você não quer se cansar dele.)

Se você não ama isso, talvez seja um sinal de que você ainda não encontrou o título perfeito para o show!

Faça sua pesquisa.

Em seguida, puxe o seu motor de busca favorito e pesquisar outros podcasts em seu nicho escolhido. Antes de se concentrar na sua brilhante ideia de nome de podcast, é importante certificar-se de que ninguém já a pegou.

Evite Confusões: Existe Outro Podcast com o mesmo Nome?

Você sabia que tecnicamente, vários podcasts podem existir com o mesmo nome ?

É verdade. Nos Estados Unidos, a menos que um podcast tenha uma marca registrada em seu nome, não há razão para outro podcast não ser chamado da mesma coisa. Portanto, não assuma que seu host de podcast de escolha rejeitará seu novo programa se você tentar enviar um podcast com o mesmo nome que já existe.

Claro, se você escolher o nome de outro podcast, as chances são boas de que não haverá consequências legais. A menos que o podcast anterior tenha uma marca registrada no nome, ou seja óbvio que você está começando seu podcast para falsificar o show original ou confundir seu público, é duvidoso que qualquer tribunal imponha uma mudança de nome.

Ainda assim, porém, é melhor escolher um nome que ainda não existe. Afinal, você quer que seu novo público encontre seu programa – e apenas seu programa – quando eles procurarem seu título de podcast em seu diretório de podcast de escolha, certo?

As alças sociais e um nome de domínio estão disponíveis?

Claro, você pode não estar em apuros legais se escolher acidentalmente um título de podcast que outra pessoa já esteja usando – mas se o nome de domínio não estiver disponível para seu site de podcast, isso não é bom.

Da mesma forma, verifique se todas as principais contas de mídia social, como Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Sua ideia de título está disponível como nome de usuário, identificador ou nome de canal?

Caso contrário, pode valer a pena considerar se vale a pena manter essa ideia de nome. É mais fácil ser o mais consistente possível em todos os seus canais, por isso, se não houver disponibilidade nas redes sociais ou como nome de domínio, isso pode causar algumas dores de cabeça logísticas para você mais tarde.