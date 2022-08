Oito candidatas disputam título de Rainha da Expo Acrelândia 2022; veja as candidatas

A Rainha da Expo Acrelândia 2022 vai ganhar uma representante no próximo sábado (28) em uma grande festa organizada pela empresária Maiara Raiane da loja Boutique da Ray.

Oito candidatas disputam o título na final do concurso que acontecerá na sede da Associação dos Pecuaristas do município, às 19hs. Além da rainha, também serão eleitas a princesa e madrinha da feira.

A eleita será escolhida por uma bancada de jurados, que vão avaliar carisma, inteligência e beleza. O evento é aberto ao público, e a organização espera lotação máxima esse ano para prestigiar o evento.

A Rainha da ExpoAcre 2019, Amanda Diniz, foi convidada pelas candidatas e organização para realizar uma consultoria de preparação para o concurso. Em entrevista ao ContilNet na manhã desta segunda-feira (22), Amanda contou sobre a experiência e agradeceu aos organizadores pelo convite.

“Neste sábado, dia 20, fui convidada pela organização do concurso rainha ExpoAcrelândia para as fotos oficiais e conversar com as candidatas sobre o desfile final. São 8 lindas candidatas e conversamos sobre passarela, postura, simpatia e tudo o que é necessário para uma boa apresentação e conquistar o voto dos jurados”.

“Agradeço a organizarão do concurso pelo convite, foi uma honra estar presente ostentando ainda a faixa de Rainha da ExpoAcre e desejo boa sorte as 8 candidatas que estão se dedicando ao concurso”, comentou.

Nas mídias do concurso, a Rainha da ExpoAcre apresenta as candidatas assista:

A Expo Acrelândia acontece nos dias 1°, 2, 3, e 4 de setembro, no município de Acrelândia. A tradicional feira agropecuária é uma realização da Associação dos Pecuaristas (ASPMA), Associação Comercial (ACEAC) e Sindicato Rural, além de contar com o apoio da Prefeitura Municipal de Acrelândia e Governo do Estado.

A Expo Acrelândia apresentará novas tecnologias em equipamentos e culturas agrícolas, animais de raça, praça de alimentação e shows com músicos regionais, além do tão prestigiado rodeio.

Conheça as oitos candidatas a Rainha Expo Acrelândia: