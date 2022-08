Os times de futebol dos famosos brasileiros e gringos

Você sabe para qual time torce seu ídolo? Vamos ajudar a desvendar esse mistério. Separamos algumas celebridades que são fanáticas por futebol! Esses famosos são torcedores mesmos e ajudam o seu time do coração de diferentes formas.

Alguns ajudam divulgando o clube em diferentes lugares do mundo. E tem até quem contribuí financeiramente, como é o caso do youtuber Felipe Neto. Confira quem são os torcedores ilustres de clubes brasileiros e de outros lugares do mundo.

Buchecha

O cantor é um dos ilustres torcedores do Flamengo. Quando não está no estádio, ele comenta quase todos os jogos do time no Twitter. Além disso, ele já criou uma música de sucesso para o clube rubro-negro em 2014. Intitulada de “Grito da Nação”, a melodia destaca o amor do torcedor pelo Flamengo, que é algo que “ninguém pode explicar”.

Foto: Reprodução/TVFla

Felipe Neto O famoso youtuber é mais que um simples torcedor do Botafogo. Neste ano, ele virou patrocinador e até emprestou dinheiro para o clube contratar jogador. Porém, Felipe Neto também se envolveu em uma polêmica ao pedir no Twitter a demissão do técnico Felipe Conceição após a eliminação da equipe na Copa do Brasil. Com a repercussão do post, o comediante apagou a mensagem, mas fez outras postagens explicando que a indignação parte do seu lado torcedor e não seria uma exigência como patrocinador. Foto: Divulgação Vasco

Arnold Schwarzenegger Divulgação Em abril de 2013, representantes do Botafogo entregaram uma camisa da equipe alvinegra ao ator Arnold Schwarzenegger. Na ocasião, o astro estava no Rio de Janeiro para feira esportiva ‘Arnold Classic Brasil’ e para o Jungle Fight 51. Ele recebeu o presente do Botafogo ao subir no centro da Arena Jungle. Ele ergueu a camisa do time e recebeu uma reação mista da torcida, que misturou aplausos com vaias.

Jô Soares O apresentador sempre fez questão de destacar sua paixão pelo Fluminense, mas também nunca deixou de criticar o time quando necessário. Em entrevista concedida ao programa “Bola da Vez”, da ESPN, Jô revelou que o Tricolor das Laranjeiras já foi muito mais presente em sua vida e ainda admitiu que prefere ver o Campeonato Inglês que os jogos do seu time: “Não fui eu que me afastei do Fluminense, foi o Fluminense que se afastou da gente, porque não dá para torcer por um time em que de repente pinta um jogador como o Scarpa e não sei nem que fim levou”. Foto: Reprodução Wikipédia

Dwayne Johnson, o The Rock Os gringos parecem gostar mesmo do Flamengo. Aqui temos mais um astro internacional vestindo a camisa do time carioca durante sua passagem pelo Brasil. O ator norte-americano Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock veio ao Brasil em 2011 para divulgar o filme “Velozes e Furiosos 5” e ganhou a camisa do Flamengo de presente. Sempre muito simpático, o astro do cinema agradeceu com um “muito obrigado”, dito num esforçado português. Rafael França/Divulgação Flamengo

Ronda Rousey A lutadora americana Ronda Rousey deixou os rubro-negros bem felizes ao vestir a camisa do Flamengo durante o empate por 2 a 2 com o Santos, no Maracanã, em 2015. Antes de ir para a arquibancada, ela posou para fotos com o brasileiro José Aldo, também lutador. Suas imagens com a camisa rubro-negra foram divulgadas nas redes sociais e logo rodaram o mundo. “Fiquei encantada com meu primeiro jogo de futebol. Tão legal ter a chance de de assistir a Flamengo e Santos jogarem ao vivo. Obrigado ao Flamengo por cuidar tão bem de nós. Foi um dia inesquecível”, comentou a lutadora.

Fátima Bernardes A apresentadora Fátima Bernardes torce para o Vasco. Em 2014, ela foi condecorada com o título de Sócio-Benfeitor Remido, entregue em mãos pelo então presidente Roberto Dinamite. Na ocasião, Fátima participava de uma gravação para o programa “Estrelas”, exibido na Rede Globo e apresentado por Angélica. A jornalista também é vista com frequência nos jogos do clube carioca. Foto: Divulgação

Padre Fábio de Melo O padre Fábio de Melo é torcedor do Cruzeiro. Mas nem sempre foi fácil revelar seu time do coração. Em entrevista ao GloboEsporte, ele revelou que sua família torcia para o Atlético-MG: “Todo mundo lá em casa era atleticano. Só que meu primeiro encanto pelo Cruzeiro foi por causa da camisa. Eu não gostava da camisa do Atlético-MG. Como eu fingia que era atleticano, evitava usar a camisa. Aí, fechava a porta e ficava com a camiseta do Cruzeiro lá, morrendo de medo de ser descoberto. Só fui ter a possibilidade de dizer que era cruzeirense mesmo quando saí de casa, aos 16 anos“. Foto: Divulgação/Cruzeiro

Justin Bieber Reprodução/Twitter Palmeiras Outros famosos internacionais são mais reservados ou simplesmente não torcem para nenhum time de futebol em especial. Porém, eles também já vestiram camisa de clubes brasileiros em visitas ao Brasil. É o caso do cantor Justin Bieber. Aproveitando que estava no Allianz Parque, o astro norte-americano usou a camisa do Palmeiras em um show realizado em São Paulo. O presente levava o seu nome e o número 6 nas costas. Será que ele costuma acompanhar os jogos do Palmeiras?

Chico Pinheiro O jornalista Chico Pinheiro também não esconde qual é o seu clube do coração. Atualmente na bancada do Bom Dia Brasil (Globo), ele é torcedor e conselheiro benemérito do Atlético-MG. Apaixonado pelo Galo, Chico vai ao restaurante Sindicato, na praia do Leme, assistir aos jogos com a torcida organizada “Carigalo”. Além disso, ele sempre comenta os acontecimentos envolvendo o clube e posta fotos com a camisa do clube em sua conta no Twitter. Foto: Reprodução/Instagram

Rihanna As estrelas internacionais também merecem estar na nossa lista. A cantora pop Rihanna também é mais uma fanática por futebol. Nascida em Barbados, ela esteve no Brasil acompanhando a Copa do Mundo, em 2014, e até participou da festa da seleção alemã depois da conquista do título. Mas qual o seu time do coração? Ela responde: “O Manchester United é o meu time. Aqueles caras são muito loucos e talentosos”. Foto: Reprodução Twitter

Fernanda Lima A modelo e apresentadora gaúcha torce para o Grêmio e sempre é convidada para eventos do clube.Em entrevista ao site Globoesporte, a embaixatriz gremista escolheu a imortal “Batalha dos Aflitos”, partida contra o Náutico pela Série B de 2005, como a mais marcante na sua vida de torcedora. De acordo com Fernanda, o título da segundona reacendeu o seu amor: “Eu já morava no Rio de Janeiro e confesso que o amor pelo futebol estava um pouco de lado. Mas, depois desse título, voltei a usar a camisa do Grêmio com orgulho. Aquilo reacendeu a minha paixão”. Foto: Divulgação Grêmio

Tom Brady Lucas Uebel/Divulgação Grêmio Astro internacional, Tom Brady é muito ligado ao Brasil, já que é casado com a modelo gaúcha Gisele Bündchen. Em 2018, durante uma visita ao País, o jogador de futebol americano esteve na Arena do Grêmio, time da sua esposa, para ver o clássico contra o Internacional, que terminou em 0 a 0. Na ocasião, ele recebeu um presente do clube. O presidente Romildo Bolzan entregou para o craque uma camisa do Grêmio com o número 12, numeração usada pelo atleta em seu time nos EUA, o New England Patriots.

Rodrigo Hilbert Já o seu marido, Rodrigo Hilbert, é torcedor do Vasco apesar de não ter nascido no Rio de Janeiro. O ator e apresentador do canal GNT explicou o motivo de torcer para o clube carioca: “Sou catarinense, mas acabei criando essa paixão pelo Vasco. Na minha cidade, metade é Vasco, e a outra é Flamengo. Todo mundo me pergunta por que eu não sou Figueirense, Avaí ou não torço por algum time do Sul”. Reprodução/Instagram

Paul McCartney O ex-Beatle torce pelo Everton, o time de sua família. De acordo com o Liverpool Daily Post, Paul McCartney sempre se mostrou bem reservado sobre o assunto, mas teria sido “flagrado” em 1968 na multidão do Everton no estádio de Wembley, em plena final da tradicional Copa da Inglaterra. Porém, apesar da rivalidade, ele também seria um admirador do Liverpool. Foto: Don Arnold/WireImage

Patricia Poeta

Também nascida sul do Brasil, a jornalista Patricia Poeta torce pelo Internacional. Em 2011, ela virou Consulesa Cultural do clube. Com isso, ela se juntou a um seleto grupo de cônsules que conta com outros famosos como Rita Lee, Rafinha Bastos, Renata Fan e Gaúcho da Fronteira. O que eles fazem? Ajudam a promover e divulgar o time gaúcho por todo o Brasil.

Ozzy Osbourne O cantor britânico Ozzy Osbourne surgiu no palco devidamente vestido com a camisa do Flamengo no Rock in Rio 1, em 1985, levando os torcedores do clube à loucura. O inesquecível show aconteceu três anos depois do músico arrancar a cabeça de um morcego com os dentes num show nos Estados Unidos. Com medo, a produção do festival colocou uma cláusula no contrato que impedia o astro de morder qualquer animal no palco.

Mariana Ximenes Mariana Ximenes nasceu em São Paulo, mas escolheu o Flamengo para torcer. A atriz passou a acompanhar o time quando tinha onze anos e hoje é uma das torcedoras ilustres do clube. Em entrevista ao GloboEsporte, ela comentou sobre seu amor pelo Rubro-negro: “Ir ao Maracanã ver jogo do Flamengo é um espetáculo ritualístico que me enfeitiça. Quando chego ao estádio, é impactante a cena da entrada em campo. Aquela massa gritando, com as bandeiras, as músicas… E a garra do time, uma marca. O que mais me fascina é o conjunto de tudo isso”.

Ivete Sangalo Torcedora fanática do Vitória, Ivete Sangalo já gravou o hino do clube e protagonizou momentos históricos no estádio do Barradão. Assim como outros famosos, ela sempre acompanha os jogos e posta seus comentários no Twitter. No final do ano passado, o clube aproveitou para presentear as futuras torcedoras do Leão, as gêmeas de Ivete, com as roupas e sapatos do time.

Príncipe William Mais um famoso que torce para um time inglês. O príncipe William já declarou que é um fã “fantástico” do Aston Villa e faz questão de que a informação conste em seu perfil oficial no site da família real britânica. Em entrevista na época do aniversário de 21 anos, William explicou que a torcida do time foi um dos motivos da sua escolha: “Os torcedores do Villa são dedicados. Eles são fantásticos porque, ainda que o time não vença sempre, continuam sempre leais“. Foto: Clive Rose/Getty Images

Snoop Dogg Reprodução/Twitter Também depois de um show no Rio de Janeiro, mas em 2011, o rapper norte-americano Snoop Dogg ganhou uma camisa do Flamengo. Ele recebeu o presente do ex-atleta brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que na época jogava no clube carioca e fez questão de autografar a camisa. O encontro foi divulgado no Twitter oficial do próprio Snoop Dogg. Na lgenda da foto, o cantor escreveu: “Eu e Ronaldinho ao vivo no backstage no Rio de Janeiro”.

Claudia Leitte Do outro lado está Claudia Leitte. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, o coração da cantora é baiano. Torcedora fervorosa do Bahia, ela já foi vista diversas vezes abraçada à bandeira do time. Em entrevista ao Uol, o pai Claudio Inácio explicou a escolha da filha: “Meu filho Júnior [irmão de Claudinha] também torce para o Vitória. Aqui em casa cada um faz do jeito que quiser, mas ele era Vitória como o pai. E no jogo de botão, ele obrigava Claudia a ser o time do Bahia. Claudia apanhava muito, deve ter tomado gosto de apanhar. O primeiro namoradinho dela também era torcedor do Bahia, isso incentivou, mas a culpa maior foi do irmão”.

Vin Diesel Reprodução/site Vasco Também no Rio de Janeiro para a gravação de cenas do quinto filme da série “Velozes e Furiosos”, Vin Diesel foi outro ator que ganhou uma lembrança do futebol nacional. Durante sua passagem pelo Rio, ele esteve na favela do Tuiuti, em São Cristóvão, e ganhou de uma funcionária do Vasco uma camisa do clube. Simpático, o ator acenou, posou para fotos ao lado de várias crianças e até mandou recados através de um megafone.

Alexandre Borges O ator Alexandre Borges nasceu em Santos, mora no Rio de Janeiro, mas escolheu torcer pelo Palmeiras. Quando não consegue ir ao estádio, ele usa uma de suas “camisas da sorte” do time para acompanhar os jogos de casa. Superstição é coisa séria! Ele também já foi fotografado se exercitando na rua com uma bermuda do clube paulista. Foto: Reprodução TV Globo

Julian Marley Vinicios Oliveira/Divulgação Santo Em 2016, o Santos presenteou o cantor de reggae Julian Marley, filho do santista Bob Marley, e as bandas Wailers e SOJA, com camisas e kits de produtos licenciados.Vale lembrar que Bob Marley era um verdadeiro fã de futebol e tinha como ídolo o brasileiro Pelé. “Eu gosto de futebol e lembro de fotos do meu pai com a camisa do Santos FC. Nós somos fã do Santos FC e estamos muito felizes. Que bom que ganhamos mais esta camisa”, disse Julian Marley, que já tinha ganhado a camisa 1 do Alvinegro Praiano em 2015.

Rubens Barrichello O ex-piloto é torcedor do Corinthians. Ele também acompanha os jogos e já foi visto até em treinos do time. Durante sua carreira, ele costumava caminhar entre os boxes dos circuitos vestindo a camisa do clube. Além disso, Rubinho chegou a disputar a Corrida do Milhão, a 12ª etapa da temporada da Stock Car, em 2012, com um capacete cheio de escudos do Timão.

William Bonner William Bonner é são-paulino roxo e vai ao estádio com frequência para acompanhar o seu time de perto. Ele também gosta de comentar as partidas no Twitter. Durante seu casamento com Fátima Bernardes, o apresentador do Jornal Nacional sempre brincava com a rivalidade em dia de jogo. Vale lembrar que a jornalista é torcedor apaixonada do Vasco.

Kelly Slater Em 2011, no Rio de Janeiro para disputar uma das etapas do World Tour, o surfista Kelly Slater recebeu do departamento de marketing do Flamengo uma camisa personalizada com o seu nome e o número dez, em referência ao número de títulos mundiais do americano no surfe na época. Foi a segunda vez que Slater apareceu com a camisa do Flamengo. Em 2009, ele usou o uniforme rubro-negro ao ser fotografado para uma publicação brasileira.

Emicida Torcedor fanático do Santos e amigo pessoal de alguns jogadores, o rapper Emicida não nasceu no litoral paulista. Sua paixão pelo clube começou depois de ver um seriado de TV: “Quando eu era pequeno, assistia a um seriado japonês, o Kamen Rider Black RX. Eu vi que um dos personagens usava a camisa do Santos. E isso ficou na minha cabeça. Além disso, eu gosto da mentalidade do clube, que valoriza a técnica do jogo. A gente teve Pelé, Sócrates, Robinho, Diego e, por último, o Neymar nos deu esperanças”.

Jack Johnson Mas não são só os clubes do centro do País que costumam presentear os astros internacionais. O cantor Jack Johnson recebeu uma camisa personalizada do Internacional antes de realizar um show em Porto Alegre, no ginásio Gigantinho, no ano de 2008. O presente veio com o seu nome e o número 10. E ele parece bem feliz com sua nova vestimenta. Será que ele ainda guarda a camisa do clube gaúcho?

Juliana Paes A paixão de Juliana Paes pelo Vasco veio do pai, Carlos Henrique Paes. Os dois começaram a frequentar o estádio quando ela ainda era criança. A atriz comentou sua paixão em entrevista ao site GloboEsporte: “Você catequiza o filho assim, levando-o para o estádio, para ver o jogo. Aí é que se apaixona, começa a curtir. Eu aprendi o hino do Vasco criança. Papai que me ensinava. A gente ia aos jogos. E a gente era criança mesmo. Tanto que eles levavam a gente na “carcunda”. Quatro anos, três anos, papai levava a gente. Isso vai deixando você apaixonada por futebol, pelo espetáculo“.

Renato Góes O ator Renato Góes torce para o Sport. Torcedor desde o nascimento, o pernambucano busca estar próximo do time até quando está fora do Recife. Aqui ele aparece “turistando” no Rio de Janeiro com a camisa do seu time de coração. Uma curiosidade: ele é filho e um ex-diretor de comunicação do clube. Alguns famosos e amigos do ator, como Eri Johnson e Bruno Gissoni, já foram inclusive presenteados com a camisa do Leão.

Samuel Rosa O músico e vocalista do Skank, Samuel Rosa, torce para o Cruzeiro. Uma das músicas mais famosas da banda mineira é justamente “Partida de Futebol”. Ele é mais um famoso que não esconde sua paixão e é sempre visto com a camisa do clube e nos jogos do time mineiro. Dá para notar que ele é um apaixonado pelo esporte!

Ja Rule Mais um torcedor ilustre para a lista do Flamengo. O rapper norte-americano Ja Rule é um verdadeiro fã do Fla e faz questão de comparecer aos jogos do clube sempre que está no Brasil. Você não leu errado! Ele já foi mais de uma vez ao Maracanã assistir partidas do time vestido com a camisa rubro-negra. Durante algumas entrevista para a imprensa brasileira, ele também fez questão de usar a camisa do Flamengo.

Adriane Galisteu A modelo e apresentadora Adriane Galisteu é torcedora do Palmeiras e costuma acompanhar todos os jogos do time. Podemos dizer que ela é bem “fanática” pelo clube. Em 2016, ela chegou a fazer uma promessa inusitada. Ela prometeu tirar a roupa se o Verdão conseguisse o Campeonato Brasileiro daquele ano, o que acabou acontecendo. Porém, apesar de ser cobrada pelos seus seguidores, ela acabou adiando o striptease nas redes socais.

Joe Jonas Tem mais um grande fã do futebol brasileiro! O integrante do grupo Jonas Brothers visitou o centro de treinamento do Corinthians durante sua passagem pelo Brasil em 2010 e vestiu a camisa do time paulista. Além disso, ele não perdeu a oportunidade de tirar foto com seu ídolo Ronaldo Fenômeno, que fazia uma das últimas temporadas com jogador profissional. O momento foi compartilhado com seus fãs através das redes socais.

Mike Patton Outra estrela que vestiu a camisa do Verdão! O vocalista da banda Faith No More usou a camisa do Palmeiras na sua passagem por São Paulo, em 2015. Mas não foi só mais um presente. Ele revelou que é realmente fãs do clube desde os anos 90, quando tocou num festival no antigo Palestra Itália. “Eu amo este clube e os culpados por isso são Iggor e Max Cavalera (fundadores da banda brasileira de metal Sepultura)”, declarou na época.

Hugh Jackman Hugh Jackman, o Wolverine, vestiu a camisa do Corinthians, em 2009, durante uma vista ao treino da equipe. Na época, o ator estava no Brasil para divulgar o filme “X-Men Origens” e quis conhecer o ex-atacante Ronaldo. O encontro aconteceu no Parque Ecológico do Tiete, na zona leste da cidade de São Paulo. Na ocasião, Ronaldo recebeu elogios de Jackman e trocou camisas com o astro. Enquanto o Fenômeno ganhou uma do novo filme da série X-Men, o ator recebeu de presente uma do Corinthians, com um “X” no lugar do número e o nome “Wolverine” às costas.

Carlos Villagrán E tem gringo que parece ser identificado com mais de um clube brasileiro. Isso mesmo! O Quico, do famoso seriado de televisão mexicano “Chaves”, já foi visto no Morumbi usando a camisa do São Paulo. Em outra ocasião, ele estava com a vestimenta de um time carioca. Pode isso? Ele usou o uniforme do Botafogo durante uma visita ao estádio General Severiano. Pelo menos não são clubes rivais.