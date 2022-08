PM apreende mais de meio quilo de cocaína em área de mata no interior do AC

Policiais militares ligados ao 8º BPM apreenderam nesta segunda-feira (16) 552 gramas de uma substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína. A ocorrência foi processada na Rua Francisco Ferreira Mendes, bairro Baixada da Galinha.

De acordo com informações, a equipe desenvolvia patrulhamento de rotina e ao chegar nas proximidades da casa do monitorado Jonas, os membros da guarnição desembarcaram da viatura. Em uma área de mata, mas precisamente no tronco de uma árvore, um dos policiais visualizou um recipiente de plástico contendo 11 trouxinhas de cocaína.

Por se tratar de uma vasta área de terras, não foi possível localizar o proprietário da droga. O caso continua sendo investigado.