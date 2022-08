Saúde notifica mais um caso suspeito de monkeypox no Acre

O Acre registrou mais um caso suspeito de monkeypox. De acordo com nota emitida pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira (8), a notificação se deu no município de Rio Branco.

“Uma mulher de 35 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada na UPA da Sobral na tarde deste domingo apresentando cefaleia e erupções cutâneas no corpo. A paciente relata não ter viajado e nem ter tido contato com pessoas que viajaram. Foi realizada coleta de amostra laboratorial. A paciente foi medicada e segue em isolamento domiciliar”, informa nota.

O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, e cinco casos suspeitos aguardando resultado, um em Cruzeiro do Sul e quatro em Rio Branco.

As equipes de saúde de Rio Branco e do Estado seguem com acompanhamento e investigação dos casos.

Atualização Monkeypox para o Ministério da Saúde:

Confirmado – 1

Descartados – 4

Suspeitos – 5

Total: 10