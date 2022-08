A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) abre licitação de pregão eletrônico 297/2022 para aquisição de veículo tipo passeio destinado a atender as necessidades administrativas da Diretoria de Desenvolvimento de Projetos em Saúde, referente à Portaria 1648/2019. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 12 de agosto de 2022, 09:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.