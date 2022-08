VÍDEO: ônibus sem potência obriga passageiros a subir ladeira a pé

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Passageiros de ônibus da linha 040, do sistema de transporte público de Manaus , têm reclamado que estão sendo obrigados a descer do coletivo porque os coletivos não possuem motor com força suficiente para subir uma ladeira da comunidade Campo Dourado, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. O itinerário é de responsabilidade da empresa Vega.