Apresentador da Globo vive romance com produtora; veja quem

Não é de hoje que a coluna vem apurando uma história de amor que acontece nos bastidores de um famoso programa da TV Globo. Um apresentador casado anda pulando a cerca com uma produtora da atração. O romance não é exatamente novo. O apresentador em questão, inclusive, presenteou a amante com um belo cachorrinho. O nome do animal é o apelido carinhoso pelo qual a moça chama o rapaz.

Assim que soube dos detalhes desse relacionamento extraconjugal, a coluna procurou a empresa de comunicação para descobrir os procedimentos tomados quanto aos relacionamentos internos. Em nota, a TV Globo afirmou que “não comenta questões relacionadas a compliance” e que toda e qualquer denúncia de abuso é investigada pela casa.

“A empresa não tolera comportamentos abusivos em suas equipes e mantém um canal aberto para denúncias de violação ao seu Código de Ética. Qualquer situação em desacordo com as regras é apurada criteriosamente tão logo chega ao conhecimento da empresa. Em seu Código de Ética, a Globo assume o compromisso de investigar, zelar pela confidencialidade das denúncias, não fazer comentários sobre as apurações e tomar as medidas cabíveis”, concluiu o comunicado.

A mulher do apresentador segue sem saber da pulada de cerca do marido. A coluna não vai expor publicamente o romance, até por respeito a essa mulher. Mas, se ela quiser saber a identidade da amante, basta passar um Zap para esta colunista de seis leitores.