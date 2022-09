Bujari abraça Alan Rick em caminhada no município

A festa nas ruas do Bujari nesta segunda-feira (12) foi para o candidato a senador Alan Rick (União Brasil). Acompanhado de muitos apoiadores, Alan caminhou na região comercial da cidade e recebeu o abraço de lojistas e moradores.

Moradora do Bujari há 15 anos, Janaína Alves declarou voto em Alan Rick por tudo que ele já fez pela cidade. “Eu acompanho o mandato dele e sei que já mandou muito recurso aqui para o Bujari. A rua onde moro foi uma das beneficiadas por esses recursos. Além disso, ele é um apoiador da causa dos autistas. O Bujari abraça quem trabalha pela cidade. É por isso que eu e todo esse povo caminha com ele e vamos até a vitória” – declarou.

A caminhada encerrou no comitê do candidato, na rua Pereira Gurgel, no Centro do município. O vereador Luciano Queiroz, presidente da Câmara, a vereadora Eliane Abreu, a Conselheira Tutelar, Auricélia Pinheiro Freitas, o ex-secretário de Agricultura de Porto Acre, Célio Nogueira, o ex-vereador do Bujari Zico, estiverem presentes.

O ex-vereador Zico usou a palavra para dizer que acredita que Alan Rick é a melhor pessoa para representar o Acre no Senado.

“Nós estamos cansados desses que só vem aqui e depois somem. O senhor é diferente. Já fez muito e vai fazer mais pelo Bujari! O seu nome não se concretizou como vice do Gladson porque a promessa de Deus é o Senado e vai se cumprir!” – disse.

Alan Rick agradeceu a festa. “Me sinto muito honrado pela confiança depositada por todos vocês nesse projeto. Seguirei trabalhando muito para que a população de todos os municípios tenha saúde e educação de qualidade, segurança e condições de trabalhar com dignidade.” – disse.

Emendas de Alan Rick para o Bujari

Como deputado federal Alan Rick já destinou mais de R$ 7 milhões para o Bujari. Recursos que garantiram, por exemplo, a construção da Creche Dona Bela e da Escola Municipal do Polo Agrícola Antônio Holanda. Sem falar na pavimentação de várias ruas, inclusive, a Pereira Gurgel, onde a caminhada foi realizada.

Bujari também recebeu duas ambulâncias adquiridas com parte desse montante em emendas, uma motoniveladora para auxiliar na recuperação de ramais, equipamentos e insumos agrícolas e a ampliação da UBS do Antimary.

A escola Edmundo Pinto também só foi entregue a comunidade do município, em 2018, após articulação de Alan Rick junto ao FNDE – o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – para a liberação de R$ 3,7 milhões que estavam praticamente perdidos.