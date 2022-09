Concurso INSS: veja principais diferenças entre editais de 2015 e 2022

Já com inscrições abertas, o concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) oferta 3.373 vagas (entre imediatas e cadastro reserva) para o cargo de Técnico do Seguro Social (cargo de nível médio).

Conforme informado pelo edital, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e serão cobrados conhecimentos nas seguintes disciplinas:

Ética no Serviço Público

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Português

Raciocínio Lógico

Informática

Seguridade Social

A título de curiosidade, você sabia que as disciplinas que serão cobradas são praticamente iguais ao conteúdo programático do concurso INSS de 2015? A única diferença fica pela ausência de Regime Jurídico Único (exigida no último certame).

Isso reforça ainda mais a necessidade de iniciar os estudos utilizando o último edital como base (quando o novo certame estiver em fase de preparação: formação de comissão ou processo de escolha da banca).

Mas apesar de ter praticamente as mesmas disciplinas, é importante ressaltar que algumas matérias sofreram mudanças, e portanto, caso você tenha se preparado para o concurso INSS de acordo com o edital passado (antes do lançamento do novo certame), é importante atualizar sua preparação com as novidades que foram inseridas no novo certame. Isso vale principalmente para a disciplina de Conhecimentos Específicos.

Confira abaixo um comparativo entre o edital INSS 2015 com o edital INSS 2022:

O salário inicial de um Técnico do Seguro Social é de R$ 5.905,79. O valor é composto pelos seguintes valores:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022!

Confira mais detalhes do edital aqui!

Resumo concurso INSS