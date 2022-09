Johnny Depp estaria apaixonado por advogada que o defendeu contra Amber Heard

No mais novo capítulo da novela Depp vs. Heard, agora, aparentemente, o ator hollywoodiano está de romance com a jovem Joelle Rich. Quem é essa? Apenas uma das advogadas que o representou no Reino Unido durante o julgamento em que foi acusado de difamação por sua ex-esposa, Amber Heard (Aquaman).

Segundo o TMZ, Johnny Depp está namorando Rich. Ela, por sua vez, está se divorciando do marido, com quem tem dois filhos. Vale notar que Joelle não fazia parte da equipe do julgamento da Virginia (EUA) contra Heard, mas ela esteve presente no tribunal em forma de apoio ao ator, segundo o portal.

Confira algumas fotos:

Entenda o caso

Amber Heard foi condenada por difamar Johnny Depp no Tribunal do Condado de Fairfax, no Estado norte-americano da Virgínia. O júri considerou que a atriz deve pagar US$ 15 milhões a ele. Depp não estava presente no tribunal e assistiu à decisão por vídeo, da Inglaterra.

No centro da disputa legal estava um texto opinativo de Heard publicado em dezembro de 2018 pelo jornal “Washington Post”, no qual ela fez uma declaração sobre abusos domésticos sem mencionar o ator.

Depp processou Heard no Estado da Virgínia pedindo US$ 50 milhões e acusando-a de difamação pelo artigo. Ambos também afirmam que suas carreiras sofreram por causa das acusações.