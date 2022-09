Mulher sem habilitação e supostamente alcoolizada causa acidente e acaba presa no Acre

A motorista Adriana Andrade Gomes, 31 anos, foi presa acusada de causar um grave acidente de trânsito na tarde deste domingo (25), na rua Boa União, conhecida como rua das Mangueiras, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. A mulher também só possui habilitação para pilotar motocicleta.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o namorado de Adriana, que é o proprietário do carro modelo Fiat Cronos, de cor preto e placa QWO-7E30, estaria bêbedo e passou o veículo para a mulher que não possui habilitação na categoria exigida para dirigir carro.

O casal trafegava sentido centro-bairro pela rua Boa União, quando a mulher acabou perdendo o controle e atropelou Márcio Tadeu Barros de Moura, 39 anos, que é o dono do Posto de Lavagem. Márcio estava trabalhando e foi atropelado e imprensado entre o carro e um muro.

Com a força do impacto, o carro acabou abrindo um buraco no muro e Márcio ficou gravemente machucado, tendo dilaceração nos dois pés e o pé direito acabou quebrando, além de ter a suspeita de fratura nas costelas.

Após a colisão, o namorado de Adriana, que não foi identificado, fugiu do local. Adriana permaneceu no local do acidente e aguardou a chegada dos Policiais Militares do Batalhão de trânsito que isolaram a área para o Trabalho da Perícia Criminal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos a Márcio, e o encaminharam em estado de saúde estável ao pronto-socorro de Rio Branco.

Após a realização da perícia no local do acidente, Adriana recebeu voz de prisão e foi conduzida a Delegacia de Flagrantes (Defla), para prestar esclarecimentos e ficar a disposição da Justiça. A condutora responderá por embriaguez ao volante, tendo em vista ter feito o teste do bafômetro e ter dado positivo, direção perigosa e por não portar habilitação para dirigir automóvel. O veículo foi liberado e foi retirado do local por uma pessoa habilitada.