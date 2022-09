Pais levam filhos para prestigiar a 15ª Parada do Orgulho LGBT do Acre

Na 15ª Parada do Orgulho LGBT do Acre, pais e mães aproveitam para levar os filhos e juntos festejam a diversidade e o respeito por todos. É também uma oportunidade para ensinar os pequenos.

Este é o caso de Aldréia Alves, que levou a filha, Júlia, de oito anos. A pequena tem dois padrinhos homossexuais. “Eu acho importante aprender desde cedo sobre respeito e diversidade, tratar com naturalidade, inclusive com meus outros dois filhos também. Lá em casa é tudo tranquilo, meu marido acabou de me deixar aqui”, disse a mãe.

Esta será a primeira vez em que Júlia participará da Parada. Já os outros dois filhos de Andréia, um de 16 anos e outro de 15, sempre costumam comparecer ao evento.

Júlia afirmou que gosta de participar e que escolheu a própria roupa, peruca e meias para a ocasião.