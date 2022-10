Casa de Cultura Sérgio Souto é inaugurada na próxima semana em Rio Branco

Com inauguração marcada para a próxima quinta-feira (27), o município de Rio Branco recebe um novo espaço cultural, dedicado à música e à poesia. A Casa de Cultura Sérgio Souto é um projeto do cantor senamadureirense, para receber artistas e dedicar noites para homenagear cantores.

O espaço cultural estará localizado em anexo ao Vila Rio Food Park, em uma sala próxima ao estacionamento da praça de alimentação. Segundo Souto, a sala tem capacidade para receber 80 pessoas, com serviço de bar do próprio Vila Rio.

Na noite em que o espaço será inaugurado, Sérgio Souto promove um evento fechado, apenas para convidados, e realiza um show ao lado de Lucas Macêdo, Salomão França e o violinista Pedro Cruz.

“Para esta noite, eu espero alguns amigos que já estão convidados. A casa é pequena, para 80 lugares. Vai ter muita gente querendo, mas vou primeiro homenagear meus amigos que estavam comigo nesse projeto. Tem gente que veio de João Pessoa, Portugal, Brasília… estão todos aqui. Será um evento fechado, para convidados”, explica.

Funcionamento da Casa de Cultura

Souto informou ao ContilNet que, devido às festividades de fim de ano, a casa começa a funcionar definitivamente em janeiro, com homenagens a artistas, cantores e compositores. “Esse ano a única apresentação será na quinta-feira, visto que após isso vem Copa do Mundo, Natal e Ano Novo, então vamos começar definitivamente a partir de janeiro”, explica.

Segundo Sérgio, a Casa funcionará, pelo menos, uma vez por semana, sempre com alguma atração, com objetivo de contar uma parte da história da música, noites especiais e trabalhar com artistas autorais.

“Queremos fazer um trabalho com noites temáticas, como uma noite do Cartola, Nelson Cavaquinho, Chico Buarque, Belchior… vamos ter convidados também, fazer um duo com essas pessoas. Tem uma grande lista de pessoas para convidar. Lá não será um bar, será um lugar destinado para a música e poesia, será o propósito da Casa”, diz.

Carreira de Sérgio Souto

O senamadureirense Sérgio Souto, considerado um dos mais bem sucedidos músicos que o estado já produziu, teve composições gravadas por cantores como Nelson Gonçalves, Fagner, Jorge Vercilo, Jessé e Elba Ramalho. Além disso, a música “Minha aldeia” foi trilha musical da novela “Sinhá Moça”, da Rede Globo exibida em 1986.

Além dos festivais que participou, soma ainda apresentações no “Festival dos Festivais”, da Rede Globo, no “Festival Rímula de Música”, do SBT, no “O Som das Águas”, da Rede Manchete, entre outros.