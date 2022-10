MDB do Acre com Lula? Jorge Viana encontra lideranças do partido para discutir apoio no 2º turno

Nesta terça-feira (25), a sede do MDB no Acre recebeu Jorge Viana, que é a principal liderança do Partido dos Trabalhadores no estado. O motivo da reunião seria uma aliança em os partidos afim de firmar apoio à candidatura de Lula.

Segundo o site Ac24horas, o líder petista reconheceu a importância do MDB nacional e estadual para a solução dos problemas do estado. Jorge Viana destacou que muito mais do que ajudar Gladson Cameli, o papel dele e de todas as lideranças presentes eram o de ajudar o Acre.

Estiveram presentes na reunião lideranças do MDB como Chagas Romão, Wagner Sales, Flaviano Melo, João Correia e os demais membros do diretório no estado.

O deputado Flaviano Melo afirmou que apoiará Lula no segundo turno das eleições, e aproveitou para destacar que no encontro foi discutido muito sobre política.