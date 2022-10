Após sofrer AVC em estrada e quase morrer, acreano recebe cura e compartilha história de milagre na web

Natural do município de Manoel Urbano, Felipe da Silva Queiroz, de 22 anos, usou suas redes sociais para compartilhar seu ‘milagre’ de vida após sofrer um AVC. A postagem já foi compartilhada por vários usuários do Facebook, que se comoveram com a ‘cura’ do jovem acreano.

A coluna Douglas Richer conversou com Felipe na tarde desta segunda-feira (24), que contou um pouco sobre sua história e recuperação. Evangélico da Igreja Batista Monte Gerezim, o murbanese acredita que sua recuperação é um ‘milagre’ de Deus. “Quando eu sofri o AVC eu estava sentado na estrada, e achei que naquela hora iria morrer, pedi pra Deus cuidar do meu filho. Mas estou vivo para contar meu testemunho”.

Felipe, que ainda está em recuperação das sequelas do AVC, tem dificuldades para locomoção: “Não tô andando bem e o lado direito do meu corpo tá dormente. Estou digitando com a mão esquerda porque a direita está tipo travada”, contou ao responder este colunista.

Felipe disse ao site ContilNet o que inspirou ele a compartilhar a história em suas redes: “Quero que todos vejam o que aconteceu comigo e como foi a minha recuperação”, contou. Felipe ainda pretende gravar um vídeo, quando estiver recuperado, para falar sobre tudo o que aconteceu.

Filho do casal Eucimar Tavares e Francisca Luzia, e pai de Derek Benjamin, de 3 anos, Felipe Queiroz recebeu ajuda da população e familiares enquanto esteve em tratamento na capital acreana. Após a sua recuperação, Felipe pretende voltar em Rio Branco, mas para fixar moradia, onde também pretende trabalhar e estudar.

Veja na íntegra a mensagem compartilha por Felipe: