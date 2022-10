Prefeita de Tarauacá é a primeira anunciar o pagamento do abono aos servidores da educação

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, anunciou nesta segunda-feira, 17, o pagamento dos servidores públicos e do abono da educação, que ocorrerá nesta quinta-feira, 20 de Outubro. O Projeto de Lei do abono já foi aprovado na Câmara de Vereadores de Tarauacá e sancionado pela gestora.

O pagamento do abono faz parte do cumprimento da obrigação constitucional de utilização de 70% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos profissionais da rede de educação municipal.

Com mais de 600 servidores no quadro, entre apoio e professores, todos receberão igualmente, ou seja, independente do cargo, da merendeira ao professor, o abono será igual a todos os profissionais da educação. O abono ficará em média R$ 3.300 e terá os descontos legais.

Como forma de valorizar ainda mais o servidor público, a gestão da prefeita Maria Lucineia decidiu realizar o pagamento do abono e a antecipação do salário referente ao mês de outubro de todos os servidores municipais.

“Queríamos desde o início pagar o abono antes do Festival do Abacaxi, mas infelizmente, não foi possível. Por isso, decidimos com a nossa equipe econômica, assim que o projeto foi aprovado na Câmara, antecipar o pagamento dos nossos servidores e pagar junto com o abono. Com isso, aumentamos o volume de recursos injetados na economia local. O importante é isso! Um final de ano com a economia aquecida”, afirmou a gestora.