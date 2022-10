“Senti que meu pai tentou me matar”, desabafa Britney Spears

Britney ainda observou que, embora pensasse que poderia estar sendo tratada de câncer, “nada disso era verdade”.

“Estou bem. Eu estou viva. O mais difícil é saber que eles estavam apenas sendo malvados e que eu realmente senti que meu pai estava tentando me matar. E espero que ele queime na porra do inferno”, desabafou.

A eterna “princesinha do pop” também revelou sua mágoa sobre o tratamento que recebeu de Jamie nos 13 anos de tutela.

“Meu desejo é levar meu pai para um lugar, levar o carro dele, a casa dele, a porta da privacidade dele. Sentá-lo 7 dias por semana, das 8h às 18h, recebendo perguntas e pessoas o tratando como uma experiência científica, monitorando sua comida, sem telefone, enfermeiras o observam tomar banho e se vestir”, recordou.

I’m posting this for the second time today because I believe in a world where we all deserve justice !!! 15 years in a system of secretive and manipulative abuse … JUST ENDING IT has never been good enough for me and it will never be !!! I was talked to abusively and punished pic.twitter.com/cCMDFndVH5

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 17, 2022