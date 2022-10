Xuxa Meneghel reage a matéria de colunista do ContilNet; veja

Estar atento ao que os fãs pensam e falam pode parecer trabalhoso demais, mas parece que não para Xuxa Meneghel. A publicação da matéria do colunista Douglas Richer sobre a chegada da ‘eterna Rainha dos Baixinhos’ no Acre foi notada e curtida pela apresentadora no Instagram do site ContilNet.

Em sua passagem pelo Acre, a apresentadora causa alvoroço na imprensa acreana. A coluna Douglas Richer foi a primeira noticiar com exclusividade a notícia do desembarque de Xuxa no Acre.

O colunista mostrou vários momentos da loira no Juruá, inclusive entrevistas exclusivas com fãs que tiveram contato com a apresentadora.

O site ContiNet conversou com Douglas Richer na manhã desta quinta-feira (13), que falou sobre ser notado pela famosa apresentadora nas redes sociais.

“Xuxa é minha rainha, sou fã, fiquei extremante emocionado em saber que notou meu trabalho. É difícil escrever entretenimento e ter esse trabalho reconhecido no Acre. Aos poucos vem crescendo e ganhando espaço no jornalismo no estado. Gratificante ver isso acontecendo”, comentou Douglas.

Veja o post no Instagram curtido pela a apresentadora Xuxa Meneghel: