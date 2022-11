Acreano chama bolsonaristas para “abrir o bucho dos comunistas com punhal de mola de fusca”

Os bolsonaristas continuam em guerra em muitas regiões do país. Eles não aceitam o resultado das últimas eleições que deram a vitória ao petista Luís Inácio Lula da Silva. No Acre, um dos mais ferozes combatente do Partido dos Trabalhadores, Rui Birico, gravou vários áudios e publicou no grupo “Chicote do Povo”, convidando as pessoas contrárias a eleição do presidente eleito, a “abrir o bucho dos comunistas com punhal de mola de fusca”.

“Vocês estão sendo vigiados, comunistas que esmagaram o povo do Acre, que saquearam tudo! Não tem como fugir mais não, canalhas! Meus irmãos patriotas, a hora é essa: ou viver na Pátria amada ou morrer pelo Brasil! Vamos pra cima! Vamos começar a fazer punhal de mola de fusca, que não quebra e nem entorta, porque os comunistas tem o couro duro! Abrir o bucho dos comunistas porque eles são comunistas, tem o couro duro! Só punhal de mola de fusca, meus irmãos! Não vamos deixar nenhum fugir, dessa vez”, sentenciou.

Rui Birico disse ao ContilNet – e também deixou gravado em áudios – que foi perseguido e processado pelo Partido dos Trabalhadores, e que tem documentos para provar. “Eu fui julgado dentro da casa rosada, que é a Casa Civil, e hoje a casa azul. “Fui ouvido pelo Exército por uma hora. Eu vou mostrar a casa de cada um canalha desses facistas-comunistas, que são contra as leis brasileiras, são corruptos, saqueadores e contra as Forças Armadas! Eu vou estar à frente, vou mostrar pra eles que não os temo e que fui para cima deles derrota-los durante esses 28 anos!”, esbravejou.

“Estava a serviço do Exército Brasileiro”

Ele disse que trabalhou alguns anos como taxistas só para mapear os ‘comunistas. “Esses 25 anos que eu tive que ir para as ruas como taxista não foi coisa da minha cabeça não, canalhas! Eu tinha que filmar, gravar a casa de cada um comunista a pedido do Exército Brasileiro! Estou com todo dossiê, e já entreguei! Preparem-se! Eu fui perseguido e esmagado por esses canalhas que não tem moral, que não tem honra! Comunistas, preparem-se que vou estar ao lado do Exército, fardado! Ai vocês vão ver quem é o açougueiro e quem é o taxista! Taxista foi uma forma de eu mapear cada um de vocês, canalhas!”.

E encerrou: “A petezada não tem um comunista na Assembleia Legislativa, só tem um comunista lá, mas tá chegando a hora”.

Ouçam os áudios: