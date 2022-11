Copa do Mundo 2022: saiba onde assistir a Cerimônia de Abertura e o primeiro jogo

A Copa do Mundo 2022 no Catar tem início neste domingo (20) e os brasileiros estão aguardando a estreia da Seleção Brasileira, que acontece no próximo dia 24, contra a Sérvia. Enquanto o Brasil não joga, os torcedores podem acompanhar outros jogos.

Neste domingo (20), o primeiro jogo será entre Catar e Equador, a partir das 13h, no horário de Brasília e às 11h, no horário do Acre, no estádio Al Bayt Stadium. Antes do início do jogo, acontece a Cerimônia de Abertura, com apresentações do astro do grupo coreano BTS, Jungkook.

Onde assistir

No Brasil, a TV Globo transmite a partida para a TV aberta e o SporTV fará a transmissão para TV fechada.

Quem quiser assistir o jogo pela internet tem a opção do site ge.globo.com, da Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo, e do YouTube, com o canal do streamer Casimiro. O serviço de streaming oficial da FIFA, o FIFA+, também disponibilizará a partida. Todas as opções são gratuitas.