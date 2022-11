Eleições 2022: o filho de Bolsonaro que mais chora com a derrota do pai

Passada mais de uma semana da derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, os filhos do presidente seguem inconsoláveis com o resultado das eleições que deram vitória a Lula (PT). Jogar é bom, perder faz parte. Mas parece que a máxima não foi ensinada dentro de casa.

Entre todos do clã, que tenta seguir a vida dando um tempo das redes sociais, o filho 04, Jair Renan, é o que mais sentiu o baque. Deu um tempo inclusive de seu principal compromisso diário – a ida aos treinos da academia. Renanzinho, como é chamado no círculo íntimo, é o que mais chorou a derrota do pai. Eduardo, Flavio e Carlos tentam fingir costume e seguir a vida. Mas Renanzinho, de 24 anos, coitado, não tem comparecido nem a eventos sociais. Segue emburradíssimo.