Índia do Iaco surge nua em ensaio sensual para Copa do Mundo; veja fotos e vídeo

A criadora de conteúdo digital Lili, a “Índia do Iaco”, está sempre compartilhando fotos e vídeos para lá de ousados em suas redes sociais. E na Copa não seria diferente. Já entrou no clima da Copa do Mundo, e divulgou hoje com exclusividade para o ContilNet um novo ensaio sensual temático.

Nas fotos, a influenciadora acreana aparece com pouca pinturas e acessórios com as cores da bandeira do Brasil e Acre. A morena deixou o clima ainda mais quente ao surgir completamente nua durante o ensaio fotográfico. Além de muita beleza, ela ostentou suas belas curvas e as inúmeras tatuagens espalhadas pelo corpo.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, a acreana contou que está se despedindo do Acre, e o ensaio foi pedido dos seguidores. Lili embarca no dia 14 de dezembro para João Pessoa, onde fixa residência. As fotos são do fotógrafo Rodrigo Pinheiro e as pinturas artísticas são de Ariel Silva.

Confira as fotos exclusivas e o vídeo dos bastidores: