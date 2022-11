Messi pedia dinheiro nos semáforos? Entenda a nova discussão dos argentinos

Principal personagem da Copa do Mundo que começa depois de amanhã (20) no Qatar, Lionel Messi tem o planeta bola aos seus pés.

Aos 35 anos e prestes a disputar a quinta e última Copa da carreira, sua “mitologia” ganha cada vez mais força entre os argentinos, que depois de anos de litígio resolveram engrossar a sua história (como faziam, por exemplo, com Diego Maradona).

A nova “pérola” na biografia “messiânica” surgiu anteontem (16), em interessante matéria no portal “Infobae“, o mais lido da Argentina.

Nas entrevistas com muitos de seus amiguinhos de infância de Rosário, sua cidade-natal, Messi teve seus primeiros anos e seus primeiros contatos com a bola detalhados com saborosas histórias.

E veio a revelação. O hoje multimilionário astro do futebol mundial, por volta dos 10 anos, pedia dinheiro no semáforo fazendo embaixadinhas com a bola que jogava com os coleguinhas.

Foi a deixa para a história épica ganhar contornos de exageros nas redes sociais, no melhor estilo “realismo mágico”.

Messi, afinal, teve uma infância modesta, mas não miserável, e a nova “revelação” era a deixa que os fanáticos pediam para colorir ainda mais a sua admirável biografia.

A atual seleção argentina, afinal, seria um incrível exemplo de superação —pois na infância Messi pedia dinheiro nos semáforos e Angel Di María acompanhava seu pai em duro trabalho braçal em uma carvoaria.

Até a rádio entrou na discussão.

Sempre antenado e pungente para polêmicas, o programa do famoso jornalista Marcelo Palacios, na Rádio La Red, a mais ouvida do esporte em Buenos Aires, também abordou o tema, destacando como seria possível que “alguém que passou por tantas privações como havia passado Messi poderia, em algum momento, ser tão criticado pelos argentinos”.

Mas a história não era bem essa, e as réplicas vieram com a fúria que caracteriza os nossos tempos (mais até na Argentina que no Brasil).

“Nós dois éramos muito unidos, passávamos o dia quase todo juntos quando tínhamos oito, nove, dez anos”, contou ao “Infobae” Bruno Milanesio, colega de Messi nas divisões infantis do Newell’s Old Boys.

“Passávamos o dia com mais três ou quatro amiguinhos, e uma das nossas brincadeiras era pedir para Messi pegar a bola e fazer embaixadinhas em um cruzamento movimentado daqui, nas ruas Callao e Montevideo”, seguiu.

“Pegávamos as moedas que Messi nos trazia e comprávamos refrigerantes, sanduíches, doces, essas coisas. Até que a minha mãe descobriu, nos xingou e acabou com a nossa brincadeira. Era lindo. Messi sempre era um dos mais arteiros, estava sempre pronto para uma bagunça.”

Bagunça que persiste nesse mundo em que qualquer palavra nas redes vira uma sentença inapelável.

Falando delas: não precisa sequer ser argentino para imaginar que tal cruzamento de trânsito, de agora em diante, será um lugar de culto em Rosário, um novo ponto turístico de uma cidade que é um verdadeiro cartão-postal, um lugar que vale a pena ter “sempre por perto”, como canta Fito Páez.

A Argentina na 1ª fase da Copa do Mundo 2022

A Argentina está no grupo C da primeira fase da Copa do Mundo 2022 (como em 1986, para alegria dos fanáticos). A seleção comandada por Lionel Messi é acompanhada por México, Polônia e Arábia Saudita.

O primeiro jogo da chave será disputado no dia 22 de novembro, terça-feira que vem, entre Argentina e Arábia Saudita, às 7h (de Brasília).

No mesmo dia, México e Polônia farão suas estreias. Também no dia 22, as seleções jogarão entre si, às 13h.

Datas e horários (de Brasília) de todos os jogos do grupo da Argentina (C) na Copa do Mundo 2022:

Argentina x Arábia Saudita – 22/11 – 7h

México x Polônia – 22/11 – 13h

Polônia x Arábia Saudita – 26/11 – 10h

Argentina x México – 26/11 – 16h

Polônia x Argentina – 30/11 – 16h

Arábia Saudita x México – 30/11 – 16h

A primeira fase do Mundial acontece entre os dias 20 de novembro e 2 de dezembro. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final.